Rakovnický deník v době pandemie koronaviru spustil nový seriál „Sportovci v karanténě“. Nahlédněte s námi pod pokličku rakovnických sportovců. Co dělají během karantény, jak se udržují v kondici a co je nepříjemná životní situace naučila?

Michaela Šarlingová | Foto: Alžběta Brabcová

Michaela Šarlingrová (29 let) je fotbalistkou SK Pavlíkov. Zkušená hráčka hraje fotbal už dvacet let. Začínala s kluky a po přechodu do ženského týmu nevynechala s výjimkou zranění jedinou sezonu. Šája, jak se jí mezi Lvicemi přezdívá, využívá pozměněný pracovní režim, kdy se týden práce střídá s týdnem volna, ke zvelebování chaty na Višňové. Jinak žije s rodiči v Pavlíkově a pracuje ve všeobecné zdravotní pojišťovně. V době krize chodí týden do práce, týden je doma.