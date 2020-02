V úvodu utkání byli častěji na míči Novostrašečtí hrající o dvě soutěže výše, ale přes dobře organizovanou obranu Zavidova se dlouho nedokázali prosadit. Až v 15. minutě skončila střela „domácích“ těsně nad Krausovou brankou. Hra se postupem času vyrovnávala a do šancí se dostávali i hosté. Tu první ještě Haužvic Sekyrovi zlikvidoval, ale na další Sekyrovu střelu, kdy jej opět parádně uvolnil Korčák neměl šanci dosáhnout – 0:1. Hráči Nového Strašecí zkoušeli střelecké štěstí několika pokusy ze střední vzdálenosti, ale Kraus byl pozorný.

Také druhý poločas nabídl podobný obraz hry. Strašečtí dobývali dobře organizovanou obranu Zavidova a hosté vyráželi k nebezpečným protiútokům. V 50. minutě navíc obral Korčák na půlce váhající obránce o míč a svůj únik s přehledem proměnil – 0:2. O pár minut později nedokázal Gregor uklidit míč do bezpečí, zmocnil se jej Blecha a parádní přihrávkou vyzval k další brance Korčáka – 0:3. Teprve poté se dostali ke slovu Novostrašečtí. Do vápna přilétl centr zprava a hrající trenér Ducár snížil na 1:3. Jenže Zavidov zareagoval velmi rychle a Hvězda s Hanychem připravili pro Korčáka další šanci, po níž zavidovský kanonýr završil hattrick – 1:4. V závěru utkání pečetil výsledek střelou z hranice šestnáctky Libecajt – 2:4.

„Zavidov bránil v deseti na vlastní půlce a vyrážel do protiútoků. My jsme si s tím nevěděli rady. Podali jsme špatný výkon a dostali facku. Snad se to nebude opakovat,“ zlobil se po zápase asistent trenéra Nového Strašecí Jan Mrázek.

„Kluci plnili přesně to, co jsme si před zápasem řekli a byli odměněni výsledkem, který nám udělal radost,“ byl po zápase nadšený trenér Zavidova Daniel Devera. „Je třeba neusnout na vavřínech a dále pracovat tak, abychom se vyvarovali zbytečných chyb, po kterých jsme obdrželi góly,“ přidal další hodnocení zavidovský kormidelník.

Nové Strašecí – Zavidov 2:4

Branky: J. Ducár, Libecajt – Korčák 3, Sekyra. Poločas: 0:1.

Nové Strašecí: Haužvic – Titlbach, Gregor, Elsnic, Ducár – Krupička, L. Mrázek, Hartman, Nováček – Libecajt, Svoboda.

Zavidov: Kraus – Havel, Devera mladší, Krejčí, Hvězda (80. Hanych) – Hanych (75. Dvořák), Dvořák (70. Jančařík), Štiller (40. Houdek, 45. Kříž), Jančařík (60. Sekyra) – Korčák, Sekyra (45. Blecha).

Miloslav Doležal