I. A třída: Jan Šrédl (Nové Strašecí, 8 branek)

Zástupci obou klubů z okresu Rakovník se ke střelecké špičce I. A třídy moc nepřiblížili. Bombera jako je milínský Gabriel nebo vestecký Matysík jednoduše v Novém Strašecí ani na SK Rakovník aktuálně nenajdete. Jedenáctigólový Matěj Šnobl sice z Rakovnicka je, ale roky hraje za Kladno…

A tak je nejlepší David Šrédl, mladý hráč, který v posledních letech měnil adresy každou chvíli. Také kopával v dorostu Kladna, po návratu se zkoušel prosadit v SK Rakovník, ten ho však do třetí ligy nechtěl a poslal ho do Tatranu. V létě si útočníka vyhlédlo Strašecí a udělalo dobře, David dal 8 branek. Na Rakovnicku je jednoznačně nejlepší, ale děkuje i kamarádům – hlavně Patrik Svoboda a Petr Nováček mu pěkně přihrávali.

Svoboda býval kanonýrem také a góly má schované ve skladu svých dovedností pořád, ale nesmí hartusit na rozhodčí, protože to stojí nejen chechtáky, ale také stopky od disciplinárky. Kvůli tomu má „Soda“ na kontě jen dva kousky.

Tři borci z Rakovnicka jsou čtyřgóloví. Z SK je to Zdeněk Schwendt, od něhož se však čekalo víc. Pravda, formu uměl načasovat, protože nejsledovanější duel podzimu se Strašecím rozhodl hattrickem, ale jinak střelecky mlčel. Víc gólů než 4 umí i Jakub Sklenka, dlouholetá opora SK, která přešla do Strašecí. Na jeho obhajobu napišme, že on góly hlavně připravuje a řídí hru svého týmu. Čtyřbrankový je ještě Jan Červený, mladší bratr slavnějšího kanonýra, který ještě potenciál úplně nerozvinul.

Zmínit můžeme ještě Petra Podzemského a jeho tři trefy. Množství obdivovat nejde, ale umělecké ztvárnění ano, bývalý borec Motorletu a Kopaniny dává totiž prakticky jen parádní góly.

I. A třída: Nové Strašecí pokračuje je vzepjetí, doma porazilo Velkou Dobrou 5:2. Radost dvojky Šrédl - HolubZdroj: Deník/ Rudolf Muzika

1. Stanislav Gabriel (Milín) 15

2. Radim Matysík Viktoria Vestec 14

3. Richard Kalod Viktoria Vestec 12

4. Matěj Šnobl SK Kladno 11

5. Ondřej Šípek SK Chlumec 11

6. Milan Černý Kosoř 10

7. Chimezie Ezeala SK Chlumec 9

8. Antonín Hrdina MSK Klecany 9

9. Luboš Kunc Ligmet Milín 8

10. Lukáš Šedivý SK Chlumec 8