Tatran B – Velká Dobrá 4:3

Úvod vyrovnané partie patřil střelecky domácím, když Vrábík vysunul přesnou kolmicí Makrama, který si věděl rady – 1:0. Hosté se poprvé prosadili po rychle rozehraném trestném kopu, po němž běžel útočník sám na Kuta – 1:1. Další dvě šance hosté nevyužili, když jednou výborně zasáhl Kut a podruhé skončil míč těsně vedle branky. V úplném závěru poločasu byl ve vápně faulován Dobřanský a Vrábík poslal z nařízené penalty domácí opět do vedení – 2:1.

Druhý poločas nezačal pro domácí nejlépe. Nejprve se hosté dočkali vyrovnání po tečované střele, aby záhy podruhé v utkání nachytali domácí v nedbalkách rychlou rozehrávkou, po níž šli do vedení – 2:3.

Domácí se nevzdali a jejich snaha přinesla ovoce. Kollára nahradil v útoku J. Kučera, standardně hrající levého obránce a brzy po svém příchodu vyrovnal. Po narážečce s Horou měl snadnou práci, když z malého vápna poslal míč placírkou do sítě – 3:3. A v závěru stejný hráč po přihrávce od Vrábíka vystřelil technickou střelou domácím dokonce vítězství – 4:3.

„V závěru vyrovnaného utkání, kde jsme se přetahovali o výsledek, jsme měli trochu více sil, a to rozhodlo,“ radoval se z vítězství Václav Eck, trenér rezervy rakovnického Tatranu. „Nesmíme výhru přeceňovat, nebylo to bez chyb. Ale to s hráči probereme v týdnu,“ řekl po utkání Eck.

Branky Tatranu B: J. Kučera 2, Makram, Vrábík (z PK). Poločas: 2:1.

Tatran Rakovník B: Kut (46. A. Beneš) – Andrt, Vrábík, Tauš, Zaspal – O. Vávra (29. J. Beneš), Kutafin – Makram, Dobřanský, Hora – Kollár (62. J. Kučera).

Miloslav Doležal