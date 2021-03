Ve fotbale se pohybuje téměř celý svůj život. Její hráčská kariéra začala v klubu TJ Čistá a později její kroky vedly do FK Rakovník.

Po zranění musela s fotbalem jako hráčka skončit, ale její vášeň k tomuto sportu jí nedala spát, a tak si našla cestu, jak u fotbalu zůstat – v dresu rozhodčí. A krásná žena často beroucí mužům slova z úst řídila už několik ligových utkání.

V rozhovoru pro Rakovnický deník vyprávěla, co ji přimělo začít pískat fotbal, na jaký zápas by raději zapomněla a jak na ni jako na ženu reagují fanoušci.

Jak dlouho působíte na postu fotbalové rozhodčí?

Už skoro šest let.

Co vás přivedlo k pískání fotbalových utkání?

Hlavně to, že fotbal je mou celoživotní vášní. Když jsem s ním musela kvůli zranění skončit jako hráčka, tak jsem si našla jinou cestu, jak u něj zůstat.

Věnovala jste se i jiným sportům kromě fotbalu?

Ano, jelikož ve škole jsme měli povinnost bojových sportů, takže jsem se věnovala jim. Celkově jsem se spíše rekreačně jezdila na kole, na inline bruslích a samozřejmě jsem toho hodně naběhala.

Stává se, že na vás někdy diváci reagují negativně?

Samozřejmě, že se to stává. To k fotbalu patří a jsou s tím spojené emoce. Ale má to také své hranice. Většinou se třeba přijdou fanoušci omluvit, jelikož jsme jen lidé a v „zápalu hry“ mohou říct cokoli. Proto tomu říkám cloumání emocemi.

Jak na to reagujete?

Začátky byly poměrně složité. Musíte dělat, že nic neslyšíte, ale většinou každý rozhodčí za čas získá takovou rozhodcovskou imunitu.

Zažila jste nějaké utkání, které se na hřišti více vyhrotilo?

Určitě ano. Nejvíce si pamatuji zápas v Čisté, když jsem začínala, kde jsem dokonce i brečela, jelikož to pro mě byl velký šok.

Co si o vaší profesi myslí vaši přátelé a rodina?

Berou to tak, že dělám to, co mě baví. V takovýchto situacích si jdu nekompromisně za svým, abych to dotáhla co nejdále.

Simona Kosová

Narodila se 11. srpna 1997 v Kladně. Fotbalu se věnuje od svých osmi let. Jako hráčka začínala v dresu TJ Čistá a později hrála za FK Rakovník. Od roku 2015 působí jako rozhodčí Fotbalové asociace České republiky (FAČR).

David ŠRÉDL