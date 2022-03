"Domácí začali dobře, dokonce vedli, ale po našem druhém gólu se nějak položili," pousmál se trenér Braškova Dan Míčka, který by ale přivítal větší odpor soka a razantnější prověření jeho týmu. Takhle to na hřišti Tatranu vypadalo spíš na exhibici, přitom by oba celky neměly být až tak výkonnostně odpolarizované.