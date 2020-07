Nejvýš postavený SK Rakovník si střihne druhou sezonu ve Fortuna:ČFL – České fotbalové lize. Zachránil ji zejména díky koronaviru a následnému zrušení všech soutěží. V novém ročníku se určitě klub pokusí hrát lepší roli – třeba jako na začátku loňské ČFL, kdy se mu herně ještě docela dařilo.

Pomoci by mohly i přípravné zápasy, jichž si v klubu naplánovali pět. Jako první se utkají už o nadcházející sobotu dopoledne s posíleným divizním SK Kladno, dále pak s Brozany, béčkem Dukly Praha, Louny a Živanicemi. S těmi se hraje v Jirnech, jinak je vše v plánu doma v Rakovníku.

18.7. SKR – SK Kladno (10:30)

25.7. SKR – Sokol Brozany

1.8. SKR – Dukla Praha B

8.8. SKR – SEKO Louny

15.8. SKR – Sokol Živanice (hř. Jirny)

TATRAN O TÝDEN POZDĚJI

Hrát začne také účastník divize B Tatran Rakovník. Jeho první tým začne s přípravou v úterý 14. července, ale do prvního zápasu půjde na přání trenéra Radima Nečase později než SKR – první zápas odehraje až 25. července. To si to rozdá v Blšanech s dorostem Dukly Praha. Tatran si pak dva soky pozval do domů – nejprve Přední Kopaninu a pak Žatec. Nakonec vyrazí do Mýta.

O nadcházejícím víkendu si tým střihne soustředění s dvěma tréninky, pak už přijde klasická příprava – úterý, středa, pátek a o víkendu zápas. Výjimkou bude sobota 1. srpna, kdy se žení brankář Petr Kabele. Tatran tak s Kopaninou hraje už o den dříve – v pátek 31. července.

25.7. 10.30 Dukla U19 – Tatran Rako (hř. Blšany)

31.7. 18.30 Tatran Rako – Přední Kopanina

8.8. 10.15 Tatran – Žatec 16.8. 17.00 Sj. Mýto – Tatran Rako.