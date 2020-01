Tatran nastoupil do utkání se třemi novými tvářemi, a to brankářem Ivanem Žulevičem (Admira Praha), stoperem Davidem Konejlem (SK Střešovice) a útočníkem Ondřejem Jankelem (FC Jílové).

Domácí šli do vedení již ve 4. minutě, když Ali využil nedůrazu Stojky a prostřelil Žuleviče – 1:0. Vyrovnat mohl Jankele, ale míč skončil těsně vedle domácí branky a Kučerův lob gólman Bláha vyškrábl mimo tři tyče. A tak udeřilo na druhé straně, když Vokáč využil chybně rozehrávky Žuleviče a pohotově zvýšil na 2:0. Korigovat mohl Kingsley Omovie, ale i s jeho pokusem si Bláha poradil. A tak ve 42. minutě Karlovarští navýšili vedení, když rychlou křídelní akci zakončil z malého vápna Stockner – 3:0.

Do druhé půle poslali oba trenéři hodně obměněné sestavy a v celku hostů se představila čtvrtá posila, záložník Jindřich Dobřanský (Tempo Praha). Hosté zvýšili aktivitu a po právu byli odměněni. Nejprve si v 52. minutě naskočil na Věchtíkův rohový kop Jankele a přesnou střelou k tyči snížil na 3:1. Pozadu nezůstala ani další posila, tentokráte stoper Konejl. Také on si našel další Věchtíkův rohový kop jako první a mířil přesně – 3:2. Tatran mohl i vyrovnat, ale Vrána mířil o centimetry mimo branku, Omovieho vychytal střídající Chára a další Vránova střela skončila opět mimo tři tyče. Co se nepodařilo hostům, dokázal domácí Nezbeda, který v závěru přesnou střelou k tyči potrestal nedorozumění hostující defenzívy – 4:2.

Branky Tatranu: Jankele, Konejl. Poločas: 3:0.

Tatran Rakovník: Žulevič (46. Kabele) – Stojka (46. Černý), Bredler, Konejl, Hradecký (46. Věchtík. 81. Stojka) – Nesládek, Verner (46. Dobřanský), P. Kučera (46. Kutafin), Kingsley Omovie – Junek (46. Vrána) – Jankele (68. Hradecký).

Miloslav Doležal