Mluvilo se o tom celé léto, ale nakonec SK Rakovník oznámil návrat Jaroslava Červeného do týmu až těsně před startem krajského přeboru. Hrát ale zatím nemůže, fanoušci si musí počkat.

Starší z rodu Červených hrál za Rakovník roky, ale před třemi lety se mu nelíbilo směřování klubu a kývl na nabídku třetiligových Karlových Varů. Ve Slavii nastřílel za tři sezony 30 branek a po sestupu Západočechů do divize (dnes 4. ligy) a naopak postupu SKR do kraje došlo k dohodě a Jaroslav se vrátí do žlutomodrého dresu.

Devětadvacetiletý útočník ze začátku soutěže do bojů bohužel nezasáhne, jelikož se zotavuje po menším operačním zákroku. S mladším bráchou Honzou a další Rakovničáky si kopne snad co nejdřív.