V prvním poločase předvedli svěřenci trenéra Radima Nečase solidní výkon, byli fotbalovějším týmem a měli tři velmi dobré šance ke skórování, jenže vstřelit branku je pro domácí v přípravném období často neřešitelným problémem.

Do první gólové šance se dostal Jankele, ale z úhlu jen nastřelil rokycanského brankáře. Míč se následně dostal k Junkovi, jehož střelu zastavil na brankové čáře jeden z hostujících obránců. V další šanci neuspěl ani Kučera, jenž svojí střelou o centimetry minul branku soupeře.

Druhý poločas začali aktivněji opět domácí, jenže ke kýženému gólu se nedopracovali. Naopak to byl na druhé straně Kabele, který parádním zákrokem zlikvidoval dorážku hostujícího útočníka do odkryté branky. Do vedení mohl dostat domácí Dolák, ale jeho technický pokus vyškrábl hostující brankář mimo branku. Hosté odpověděli dvěma tutovkami, ale v obou případech skončil míč nad brankou Kabeleho.

Dotřetice se již hosté v 82. minutě dočkali, když se na šestnáctce uvolnil Glazer a přesnou střelou k tyči nedal Kabelemu šanci – 0:1. Domácí se nevzdali a po třech minutách srovnali skóre. Po levé straně utekl Hradecký, jehož centr proletěl celým vápnem až na zadní tyč, kde se objevil volný Dolák a pohotově uklidil míč do sítě – 1:1.

„První poločas jsme neodehráli vůbec špatně. Vytvořili jsme si pár šancí, které jsme bohužel opět neproměnili a hosty do nich nepouštěli. Ve druhé půli již nebyl výkon takový, ale jsem rád, že to hráči po inkasované brance nezabalili a v závěru vyrovnali,“ potěšilo kormidelníka fotbalistů Tatranu Rakovník Radima Nečase.

V posledních dnech přípravy bude rakovnický celek ladit herní formu. „Nyní odjíždíme do Blšan na herní soustředění, kde budeme pilovat hlavně koncovku a získávat herní praxi,“ nastínil nejbližší plán rakovnický trenér.

Tn Rakovník – Rokycany 1:1

Branky: 85. Dolák – 82. Glazer. Poločas: 0:0.



Tatran Rakovník: Kabele – Hradecký, Vecka (46. Bredler), Konejl, Vrána (46. Stojka) – P. Kučera, Verner, Nesládek, Kingsley Omovie (28. Dolák) – Junek, Jankele (75. Vrána).

Miloslav Doležal