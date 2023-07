Uplynulý soutěžní ročník zakončily fotbalistky Pavlíkova na ne zcela lichotivém sedmém místě třetí nejvyšší soutěže. Byť se z pohledu historických výsledků jedná o jedno z nejhorších umístění, je nutné podotknout, že divize žen se spojením skupin před startem velmi zkvalitnila.

Lvice z Pavlíkova se připravují na nový divizní ročník. | Foto: Lvice Pavlíkov

Po krátké pauze již tento týden začíná Lvicím letní příprava a mají něco málo přes měsíc, aby se připravily na novou sezonu. O hodnocení skončeného ročníku a seznámení s novým mluvila trenérka Veronika Bártová.

S jakými ambicemi jste vstupovaly do jarní části?

Loňský podzim nebyl povedený, přesto bodová propast nebyla tak velká, abychom se na jaře nemohly přiblížit k nejlepší trojici. To se nakonec po několika smolných výkonech nepodařilo. I tak máme dál stejné ambice, uhrát co největší počet bodů, ale hlavně fotbalem bavit sebe a naše věrné fanoušky.

Tým se v posledním letech omladil, jak jste spokojená s přístupem hráček?

Každá z nás má pracovní nebo školní povinnosti a fotbal je stále pouze koníček. Je to ale kolektivní sport a to si musí každá hráčka uvědomit. Docházka špatná nebyla, ale vždy to může být lepší.

V čem byl uplynulý soutěžní ročník jiný?

Největší rozdíl byl v kvalitě divize. Soupeři Dukla B, Mladá Boleslav, Mnichovo Hradiště, Malešice i Jílové jsou velmi kvalitní se zkušenými hráčkami. Byla to vítaná změna, i když pro nás nedopadla výsledkově dobře.

Asi nemůžete mluvit o spokojenosti, jak sezonu hodnotíte?

Konečné sedmé místo není dobrý výsledek a doufám, že příští sezóna bude lepší. Mám pocit, že týmy okolo nás se posouvají, zlepšují, ale my zůstáváme na místě. Možná holky potřebují nový impuls v podobě nového trenéra, který by byl důslednější a tvrdší. Kdo se ale někdy pohyboval ve fotbale a hlavně v tom ženském, specifickém, tak ví, že to není nic jednoduchého.

Pravdou je, že kluby okolo Prahy mají větší možnosti ohledně příchodu nových hráček. Mají větší základnu a větší konkurenční boj o základní sestavu, což mně u nás schází. Někdy mám i dojem, že některé hráčky by raději byly na střídačce než na hřišti.

Co hráčky aktuálně čeká?

Letní příprava nám začne 25. července a budeme trénovat dvakrát v týdnu. Musíme se zaměřit na kondiční stránku, i na tu herní. Moc času na přípravu nemáme a tím, že jsou prázdniny a dovolené v plném proudu, bude těžké trénovat v plném počtu.

Jsou nějaké změny v kádru?

Nějaké hráčské změny určitě nastanou jak s příchody, tak bohužel s odchody. Oficiálně se k nám připojí Anetka Gebhartová a Nikola Baďurová. Holky s námi trénují již rok, ale teprve do této sezóny mohou s ohledem na věk vstoupit.

Jaké cíle si dáváte do nového ročníku?

Můj osobní je být na holky tvrdší a vyždímat z nich maximum. Fotbalový je uhrát co nejlepší výsledky v podzimní části.

V červnu Lvice oslavily 20 let od založení ženského fotbalu v Pavlíkově, užila jste je?

Oslavy byly krásné. Jsem moc ráda, že jsem mohla být součástí této fantastické akce.