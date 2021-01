Třetí liga a divize začnou později, snad v polovině února

Už je to tak. Na třetí ligu a divizi si fotbaloví fanoušci počkají o něco déle. Republikové fotbalové soutěže by mohly pokračovat 13. a 14. února. Sportovně technický úsek Řídící komise pro Čechy zareagoval na vládní rozhodnutí o prodloužení lockdownu do 22. ledna.

ČFL: SK Rakovník (ve žlutém) - Slavia Karlovy Vary 0:1. | Foto: Antonín Vydra

Problémy jsou však stále s možností trénovat. Zatímco se bruslí na Černém jezeře na Šumavě, na fotbalová hřiště hráči mohou vyběhnout jen ve dvou. Takže zbývá jen běhání a rozvoj individuálních schopností. S úpravou termínů jsou spojené další kroky. Hlášenky všech soutěží jsou opět otevřeny až do 22. ledna (do 12 hodin). Oddíly mají za povinnost si hlášenku zkontrolovat, případně doplnit. Týká se to i SK Rakovník v ČFL a Tatranu Rakovník v divizi. Kluby, jichž se týkají mládežnické soutěže, si hlášenku upraví podle nové upravené termínové listiny. Do hlášenky zadají skutečné datum utkání, hodinu a popřípadě do poznámky hřiště, v případě, že se neshoduje s hřištěm, které je v hlášence uvedeno. Hejda je doma rád a přivítal i změnu trenéra. Pulpita nemusel Přečíst článek › Předseda OFS Rakovník Zeman odmítá kastování a bere všechny, kdo chtějí pomoci Přečíst článek ›