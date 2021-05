V Rakovníku i Hostouni se v zimě poctivě chystali na boj o záchranu ČFL a přivedli výborné posily. Pozice obou mužstev nebyla kdovíjaká (12. a 14. místo) a boje by byly určitě krušné, nicméně teď je obavám konec, obě mužstva budou hrát ČFL i v příští sezoně. Pokud se tedy vůbec rozehraje, protože koronavirus může klidně útočit dál.

V Rakovníku získali přes zimu spoustu zajímavých hráčů z Afriky, trenéry se pak stali nadějný Tunisan Mohamed Ben Hasen a legendární stoper Sparty Jiří Novotný. V Hostouni se zase progresivní trenérská dvojka Dominik Rodinger - Jan Kočí chystala vydupat z týmu, který posílil třeba šikovný Hradečák Jiří Miker, maximum a konečně dobrou hru přetavit v lepší bodový zisk. Prostor budou mít, ale později…

Kladenský SK měl v divizi naopak pozici, z níž chtěl ještě atakovat postup (byť na Souš ztrácel šest bodů), ovšem teď je vše ztraceno.

Pádu se nemusí bát ani další mužstva z Kladenska a Rakovnicka. Tatran Rakovník měl mizernou pozici v divizi B, Lhotě a Tuchlovicím hrozil v krajském přeboru pád téměř jistě, mladému kádru Velké Dobré v A třídě zrovna tak. A klidní nebyli ani v Novém Strašecí… Zachrání se rovněž Velké Přítočno, Lány, Lubná či Vinařice v B třídě. A v B skupině Švermov, i ten měl namále.

Kde bude smutno, to je Mšec - přišla už podruhé o postup do B třídy. Přitom by tam tak ráda chtěla už kvůli cestování, které by měla snadnější. Leží totiž na pomezí obou okresů a třeba s jedomělicemi má mnohem větší derby než s některými celky z Rakovnicka.