Nové Strašecí – Doksy 3:0

Úvod zápasu vyšel „domácím“ na výbornou. Již ve 3. minutě prošel z pravé strany do šestnáctky Titlbach a tvrdou ranou propálil gólmana Doks – 1:0. O chvilku později mohlo být ještě veseleji, ale Libecajt běžící z půlky sám na soupeřovu branku svoji šanci zahodil, když trefil jen gólmana. Po čtvrthodině hry vybojoval míč Nováček, posunul jej Holubovi, který si narazil s Gregorem, ale brankář Doks dalším výborným zákrokem podržel svůj tým ve hře. Po velmi dobré dvacetiminutovce ovšem Novostrašečtí začali kazit a přenechali aktivitu hostům. Ti ve 26. minutě po rychlém protiútoku po pravé straně dokonce nastřelili levou tyč. Byť měly Doksy do konce poločasu více ze hry, hrozily zejména standardními situacemi. Žádnou větší šanci si ovšem nevytvořily.

Do druhé půle nastoupili domácí se čtyřmi změnami v sestavě a jedna z nových tváří Jemelka mohl záhy skóre navýšit, když jej ideálně přihrávkou za obranu uvolnil Hartman, ale míč po jeho střele skončil jen na břevně. V 53. minutě našel Hartman na hranici šestnáctky volného J. Mrázka, ten přistrčil míč do vápna volnému Krupičkovi, který jej podél brankáře poslal do sítě – 2:0. Tři minuty poté uvolnil parádně Krupičku Titlbach, ale prvně jmenovaný nedokázal sám před brankářem míč ideálně zpracovat. V 68. minutě vyslal na soupeřovu branku tvrdou ránu Ducár, ale brankář hostů míč vyrazil. Stejně si vedl i proti střele Nováčka ze dvaceti metrů. Hosté se sice snažili, ale žádnou velkou šanci si nevypracovali. Skóre tak v 81. minutě pečetil do prázdné branky Holub, když mu míč ideálně předložil Nováček – 3:0.

„Utkání musíme hodnotit na etapy. Prvních dvacet minut bylo podle našich představ – nasazení, rozestavení, kombinace. Od dvacáté minuty jsme pro nás z nepochopitelného důvodu vypadli z role, nechali se zatlačit a do konce poločasu již na úvodní výkon nenavázali. Druhá půle byla opět lepší,“ uvedl trenér vítězů Ján Ducár. „Samozřejmě zkoušíme hráče na různých postech, hodně střídáme a to zápasu nepřidá. Pozitivem je udržená nula. Branky jsme sice dali tři, ale mělo jich být minimálně pět. Stále máme náročné tréninky, v zápase tudíž těžké nohy. Průběh přípravy hodnotíme zatím pozitivně,“ přidal Ducár.

Branky: 3. Titlbach, 53. Krupička, 81. Holub. Poločas: 1:0. Nové Strašecí: Haužvic – Krupička (46. Tlustý), Bláha (65. Ducár), Mžourek, Hartman – Titlbach, Gregor (46. Elsnic), L. Mrázek (46. Jemelka, 50. Krupička), Nováček – Holub, Libecajt (46. J. Mrázek).

Miloslav Doležal