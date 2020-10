SK SAHARA Vědomice – SK Pavlíkov 3:1 (1:1)

Úvod patřil domácím hráčkám, které se po dlouhých výkopů od gólmanky dostávaly do nebezpečných brejků. V 11. minutě se po chybě v rozehrávce prosadila domácí útočnice - 1:0. Pavlíkov zbraně nesložil a postupně se dostával do jim známé kombinační hry. Přesně po půl hodině hry zatáhla za záchranou brzdu domácí stoperka, když za hranicí pravidel zastavila Hajnovou. Poté přišel centr do vápna, kde se v nelehké situaci prosadila Churanová a vyrovnala.

Po přestávce Lvice nastoupily s jasným plánem pokračovat v postupných útocích. Hra se často přerušovala z důvodu nedovolených zákroků. Přestože to byly většinou domácí hráčky, které se dopouštěly faulů, neobratně si počínala pavlíkovská obrana ve vápně a Vědomice zvýšily z pokutového kopu 2:1. Vzápětí odskočily domácí fotbalistky na dvoubrankový rozdíl a bylo rozhodnuto.

Trenérka Pavlíkova Veronika Bártová začala svoje hodnocení právě narážkou na příliš tvrdou hru domácích. „Jsem ráda, že to naše holky přežily ve zdraví a snad se dají zdravotně dohromady na příští zápas. Upřímně je mi líto ostatních týmů, které ještě čeká zápas ve Vědomicích.“

SK Pavlíkov: Andrová, Brabcová Ad., Pázlerová, Šarlingrová – Kieryková, Brabcová Al., Hajnová, Churanová – Řenčová, Čechová. Hokejově střídaly: Převrátilová, Wittmannová, Kristianová.