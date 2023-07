Jen několik dnů po ukončení spolupráce s Petrem Veckou hlásí fotbalový SK Rakovník nového muže na střídačku A mužstva. To povede navrátilec z Kladna Jaroslav Hamouz. Změnu potvrdil Deníku předseda klubu Miroslav Jirásek.

Jaroslav Hamouz, nový kouč SK Rakovník | Foto: Deník/archiv

„Máme nového trenéra, kterého na Rakovnicku fanoušci znají ať už jako hráče, tak i trenéra třeba ze Zavidova. Ještě ladíme, kdo doplní realizační tým,“ řekl Jirásek.

Šestačtyřicetiletý Hamouz ve své hráčské kariéře prošel právě SK Rakovník, ale také Tatran, hrál za ligové Teplice, Mutějovice a Bránov. Tam také trénoval stejně jako mládež na SK, Tatranu, nebo A třídu mužů v Zavidově, v době, kdy klub patřil ke krajské elitě.

Se svým talentovaným synem později zamířil do SK Kladno a koučoval tam žáky. A to i poté, co syn už nehrál. Hamouz došel s týmem do Žákovské ligy U15 a hlavně letos na jaře jako nováček sbírali dobré výsledky.

Nyní učiteli ze střední zemědělské školy končí dojíždění, z Rakovníka to bude mít na tréninky podstatně blíž.