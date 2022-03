Dle očekávání vstoupily domácí do utkání aktivně také díky posilněnému útoku. Na tabuli svítila teprve druhá minuta, když Feherová v jasné šanci pálila do tyče. Chvíli na to ani Hajnová nedokázala využít své příležitosti. Byť to byly Lvice, které měly míč ve své režii, nepřesné kombinací doprovázely hrubé chyby. Když už se zrodil náznak ke skórování, řešení bylo tristní. Dokonce i kanonýrka Pázlerová prováhala vhodný okamžik k zakončení z bezprostřední blízkosti. Hra se změnila ve zmar domácích a Brňany postupně začaly vystrkovat růžky.

Po přestávce hosté zahrozily několika výpady, kdy vždy situaci vyřešila připravená Hyková. Naopak domácí se konečně dokázaly prosadit. Až v 73. minutě po kombinaci Feherová nacentrovala přesně na Šárku Krejčovou. Přesto, že první dotyk nebyl zcela ideální, nic nevypustila a míč dopravila do sítě. Šest minut na to Brabcová obloučkem našla Čechovou, jenž po skvělém zpracování zakončila na odkrytou delší tyč. Závěr utkání si domácí hráčky pohlídaly.

Trenérka Veronika Bártová byla tentokrát hodně skoupá na slovo: "Jediné pozitivum na tomto zápase jsou tři body. Jinak byl herní projev více než špatný," nekličkovala.

SK Pavlíkov: Krejčová/Hyková – Andrová, Churanová, Studená – Feherová, Brabcová B., Čechová, Šarlingrová – Pázlerová, Ketmanová, Hajnová

Hokejově střídaly: Polcarová, Kristianová, Košáková

