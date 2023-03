Posily se sehnat nepovedlo, kádr drží pohromadě. Jediným novým hráčem by mohl být útočník Lukáš Rus, jenž kope vedle na Stochově nižší okresní soutěž, ale jeho mateřský tým ho pustit nechce, sám má málo hráčů. „Je to šikovný kluk a podle mne by na B třídu měl, bohužel se zatím nemůžeme dohodnout,“ říká jedna z hlavních hvězd Lán, ex-ligový Milan Petr.

Ten se obává o osud vesnického fotbalu i do budoucna a vítá plánované zeštíhlení soutěží, tedy zrušení jedné skupiny ČFL a B tříd. „Ve fotbale je pořád míň lidí a až odpadneme my narození v 80. letech, tak přijde velký průšvih. Proto jsem pro zeštíhlení, i když je mi jasné, že se to každému líbit nebude. ČFL jsem sám hrál, a když měla jednu osmnáctičlennou skupinu, bylo to v pohodě. Párkrát jsme odehráli vloženou středu, to se pokaždé zvládlo,“ říká Petr, který má stále nadstandardní vztahy také s Královým Dvorem, kde odkopal nejlepší roky kariéry.

V žertu zmínil, že právě Cábelíci, které kosí před startem jara v ČFL jedno zranění za druhým, už ho přemlouvali, aby naskočil a pomohl, což na prahu čtyřicítky s díky odmítl. „Já se chystám na zápas s Královým Dvorem jako soupeř, hrajeme v sobotu s jejich béčkem. A vím, že nejen my, ale i oni mají problém poskládat jedenáctku. Doufám, že v soutěži to bude lepší, protože pokud budeme kompletní, tak budeme konkurenceschopní, v opačném případě z toho může být pěkný malér,“ dodal Milan Petr, jehož tým odehraje první mistrák nečekaně skoro doma: béčko Hostouně si totiž vybralo za domácí hřiště rynholeckou umělku, kde jsou Lánští i pěšky cobydup.

Včetně skutečných veteránů, kteří pořád ještě občas dřív Lány nad vodou. Pořád totiž ještě nastupují Petr Kut, Josef Krátký či předseda klubu David Dudášik.