Už je to rok, co Josef Váňa prožil nejhorší sportovní momenty kariéry. Po zákroku brankáře Chlumce měl nadvakrát zlomenou nohu, po operacích a dlouhé rekonvalescenci ztratil možnost pokračovat v hokejové kariéře a tu fotbalovou zatím obnovuje jen zvolna a pomalu. Aktuálně se stal jednou z hlavních tváří projektu Fotbalové asociace ČR Přes čáru, který je zaměřen na boj s kyberšikanou, násilným a vulgárním chováním vůči rozhodčím a také agresivitou na hřištích mezi samotnými hráči.

Josef Váňa je jednou z tváří projektu Přes čáru. | Video: Josef Váňa st.

V sídle FAČR na Strahově zasedl Josef Váňa mladší vedle šéfa asociace Petra Fouska či rozhodčího Matyáše Hanzlíka, jehož fyzicky napadli při zápase B třídy na pražském Chodově.

Na dálku se s nimi spojil i reprezentační brankář Tomáš Vaclík, jenž byl i se svou rodinou napadán na sociálních sítích poté, co nechtěně zranil hvězdného Cristiana Ronalda. „Bylo to peklo. Nejenom vůči mně, ale také třeba vůči manželce. Některé názory znamenaly úplné dno,“ vzpomínal Tomáš Vaclík.

Předseda FAČR Petr Fousek je rád, že projekt Přes čáru vznikl a že český fotbal hodlá s třemi jmenovanými nešvary bojovat. „Chceme se těmto tématům věnovat, je to součást naší preventivní výchovy. Protože do fotbalu, bohužel vstupují stále častěji. Jako asociace s tím chceme o to více bojovat a maximálně se snažit o to, abychom kolo dějin dokázali pootočit,“ řekl Petr Fousek.

Zdroj: Josef Váňa st.

Psychika dostala zabrat nejvíc, pomohla optimismus

Josef Váňa prožíval před rokem těžké časy. Upoután na lůžko, v bolestech. Nejvíc zabrat ale dostala jeho psychika. „Nebylo mi nejlíp. Docházelo mi, že hokejová extraliga je fuč, přitom v Kladně jsem cítil šanci. Hlavně jsme se bál, že nebudu moci sportovat vůbec, to by pro mne bylo moc těžké. Ale jsme založením optimista, a když mi doktoři řekli, že operace dopadla dobře, stres ze mne spadl,“ vypráví osmnáctiletý mladý muž.

Bez bolesti jeho noha ještě není, ale do sportování se už pustil. Na led vyjel s rakovnickou juniorkou, kopačky obouvá s dorostem SK Rakovník. A začal pískat fotbalové zápasy, však jeho táta Josef řídil kdysi i nejvyšší českou soutěž.

„Zkusil jsem i jeden fotbalový poločas s áčkem, ale musel jsem dolů, ještě se o nohu bojím. V hokeji se také ještě v brusli necítím ideálně, snad to časem přejde,“ doufá Váňa, který si jako hokejista nenechal nedávno ujít senzační jízdu hokejistů Rakovníka za krajským titulem. „Chodil jsem fandit na všechny zápasy, mám v týmu i kamarády, se kterými jsem hrál v Kladně, tedy Tomáše Šímu, Martina Lva a taky brankáře Ondru Gabrišku. Je fantazie, že se jim povedlo krajskou ligu vyhrát,“ raduje se za kluky.

Zdroj: Josef Váňa st.

Kam dojde jako rozhodčí?

Nejlépe se po zranění ve sportu cítí jako rozhodčí, geny se nezapřou. Nejdřív odřídil pár zápasů mládeže, pak začal u mužů jako asistent a teď už má na kontě i některé dospělé zápasy jako hlavní. „Pískání mě chytilo. Jako mladý kluk jsem na rozhodčí děsně křičel a štvali mě, teď to začínám vidět z druhé strany a je to rozdílný pohled. Proto když jdu hrát, už jsem klidnější. A když pískám, a někdo na mě něco křičí, nevnímám to,“ říká a neskrývá ambice. Mohl by přeskočit i tátu, je výborně jazykově vybavena začal velmi brzy, osmnáct je dokonalý věk. „Uvidíme, hlavně, ať mě to dál baví. Budu se ale určitě snažit někam to dotáhnout,“ dodal Josef Váňa.