Předvánoční setkávání lidiček k svátkům zrození Ježíška patří. Někteří si dají společně pivo, jiní svařák, nebo večeři. Sportovci obvykle spojí zmíněné radovánky s aktivní pohybem, tak jako parta z kladenské restaurace Sparta. Celkem 15 klukům a jedna holka se sešlo v sobotu ráno v nafukovačce na Sletišti, aby tady rozehráli pátý ročník Vánočního turnaje. Vyhráli tenisový „profík“ Jarda Jonáš a někdejší velký kanonýr fotbalového Kladna Martin Jícha.

Jarda Jonáš naučil základy tenisu stovky kladenských dětí, do šedesáti hrál závodně a kdo dostane do dvojice právě jeho (losuje se!), má výhodu. Ještě větší pecky rozdávala na kurtech jeho dcera Kristýna, kdysi nadějná žačka. Tihle dva byli tenisově jinde než zbytek osazenstva, i když i tam se našly skryté talenty.

Klan Svobodů proslul ve fotbale, táta Petr kopal s Kladnem druhou ligu, syn Patrik – dnes šéf Vánočního Kladna, je nejmladším Čechem, který kdy naskočil do utkání I. ligy. Bylo mu patnáct let, když si zahrál za Kladno proti Liberci!

Martin Jícha také sázel góly za SK Kladno. Sice jen v divizi, ale bylo jich 49 za dvě sezony. O takových číslech se dnešním borcům SK může nechat jenom zdát, navíc Martin řečený Manžáre řádil roky také v dresu Velké Dobré.

Z jiného sportovního ranku je Martin Dvořák, jehož dcera Tereza pod přezdívkou Vepřoun kosí soupeřky v ringu a patří mezi českou bojovnickou elitu. Jeho synovec Roman Longauer zase hrál hokej za juniorku Kladna a tenis umí také fajnově. K hokeji má blízko také Petr Karas, jehož táta Jindřich patří k totálním legendám kladenského hokeje. Lajnu Vimmer-Karas-Lidický přece znají i ti, co ji v životě neviděli hrát…

Hokejbalovým mistrem republiky býval Radek Český, ve stejném sportu vynikli autor myšlenky na založení turnaje Standa Vodička, Milan Černý nebo Tomáš Marčaník. A vlastně i autor těchto řádek, jinak nejhorší hráč celého turnaje Ruda Muzika.

Že nebyly výsledky důležité, na to zapomeňte. Bojovalo se naplno, rozhodovaly maličkosti. Vítězná dvojka Jonáš – Jícha prohrávala v „semíčku“ se Svobodou seniorem a Černým 0:4 a 2:5, přesto otočila na 6:5. P. Svobodovi juniorovi s Karasem zase scházel jediný game, aby místo souboje o poslední flek šli do semifinále. „Brácha nebude teď několik nocí spát,“ chechtal se Petrovi jeho mladší bráška Patrik, jenž dokráčel s Romanem Longauerem až do finále a pěkně vítěze potrápili. „Vždycky vyhraje Jarda Jonáš a ještě aby nevyhrál, vždyť dlouho hrál závodně. Dneska jsme je ale s Romanem pořádně potrápili,“ byl rád Svoboda a spoluhráči děkoval.

Symbióza hokejisty a fotbalisty byla až nečekaná. „Roman zaskočil za jednoho z kluků, co se omluvili na poslední chvíli, a byť prý pár let nehrál, byl výborný. Kdyby chodil pravidelně, tak bychom to vyhráli,“ byl přesvědčen bojovník Patrik a dodal. „Roman táhl mne a já jeho, a že je hokejista a já fotbalista? I ti se mohou dohodnout, proč ne. On tedy vypadá s postavou líp, ale já ho přes zimu doženu při tvrdé zimní přípravě,“ slibuje.

Svoboda vedl také finiš turnaje, který se odehrál ve Spartě, kde se rozdávaly medaile, poháry, diplomy, ale také pivka a spousta nezdravých dobrot včetně gulášku nebo pečeného kolena. „Musím uznat, že nápad s Vánočním turnajem měl před lety Standa Vodička, takže je teď takový ředitel, ale on vymyslí často něco a já to musím zrealizovat,“ smál se Patrik Svoboda.

Ten dohrával zraněný, ale trenéry svého současného klubu z Nového Strašecí Honzu Mrázka i Jána Ducára na dálku uklidňoval, že na soustředění v Rokytnici prý bude běhat jako ďas. Koneckonců poté, co se dal klub dohromady se Mšecí, má také „Soda“ větší konkurenci a musí dřít.

„I když jsem kvůli práci skoro netrénoval a pro zranění hrál úplně minimálně, vlastně čtyřikrát, tak to spojení Strašecí a Mšece musím pochválit. Oba kluby udělaly velmi dobře, kvalita v týmu je znát z obou stran. Speciálně pochválím Jirku Kapka, který má tuším jedenáct gólů a pár zápasů rozhodl sám. Šlapal ale celý tým a má fantastické výsledky. Parta se stmelila a kdo říká, že B třída nemá kvalitu, tak lže. Třeba zápas s Vraným, ale třeba i s poslední Hostouní B byly opravdu velmi dobré. My každopádně budeme ještě chtít potrápit vedoucí Dobrovíz. Hlavně za sebou však musíme nechat Velkou Dobrou!“ připomněl obrovskou rivalitu s dalším klubem ležícím na dálnici Prahy – Karlovy Vary.

Až fotbaly skončí, vrátí se kluci ze Sparty k raketám a míčkům. V létě totiž hrají svůj tenisový turnaj také.