Během nadcházející volební valné hromady Okresního fotbalového svazu (OFS) Rakovník se bude volit nový předseda svazu i další členové výkonného výboru. O post nejvyšší se utkají dva bývalí rozhodčí: stávající první muž OFS Libor Zeman a jeho protikandidát Miroslav Aksamit.

Fotbalový míč ilustrační foto | Foto: Deník / Archiv

„Oba pánové mají můj velký respekt a obou si vážím za to, co ve fotbale dokázali. Co se týče předsednictví v rakovnickém OFS, myslím si, že by bylo vhodné, aby se pokračovalo v tom trendu, jaký tady nastal teď pod vedením pana Zemana,“ sdělil Marek Tvrz, předseda klubu SK Rakovník.