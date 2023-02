Miroslav Jirásek, SK Rakovník: Celorepublikově to asi dává smysl, když někde mají problém naplnit tyto nižší krajské soutěže. Nicméně se bojím, že obzvlášť ve Středočeském kraji to odsoudí okresní týmy zůstat navždy v okrese. Protože skok mezi okresními soutěžemi a I .A. třídou je u nás, kde se pohybuje spousta placených a nedávno ligových hráčů, extrémní.

Jiří Hadrava, Ohnivec Městečko: Pokud je myšlenkou této "ligové" změny podpořit početně okresní soutěže, tak je myšlenka dobrá, ale nacpat do okresů zpět týmy z I. B tříd fotbal na vsích nezachrání, navíc to spoustu klubů asi naštve. A skok mezi okresy a A třídami bude obrovský, čili motivace jít výš bude nulová. Už dnes je výkonnostní rozdíl okres - B třída poměrně velký, a málokomu z okresů se chce postupovat výš. Jinak se ale okresních klubů bez krajských ambicí tahle reorganizace vlastně tak úplně netýká. I když jedno velké pozitivu vidím, konečně si fotbalové vedení uvědomilo, že i my jsme ligoví.

Jan Mrázek, Nové Strašecí: Já v tom žádné zkvalitnění nevidím.

Antonín Vydra, sportovní fotograf: Nějak jsem zaspal dobu, vůbec jsem toto nezaregistroval. Je to smutné, kam vše spěje. O sport není mezi mládeží takový zájem, jako to bylo za mého mládí. Vše je o financích. Začalo to už vlastně dávno, kdy kluby začaly rušit B týmy. A bude hůř. Může to jít i výš a dojde na první ligu, kdy ji bude kopat třeba jen 10 , 12 týmu.

Josef Váňa, rozhodčí, člen VV OFS: Jsem jednoznačně pro – zkvalitnění.

Stanislav Jansa, trenér Městečka: Za svoji fotbalovou kariéru jsem zažil dost různých reorganizací a netroufnu si tvrdit, zda to bude změna k lepšímu. Z logiky by se soutěže na nižších úrovních zkvalitnit měly. Dnes jsou mnohde I .B. třídy takové lepší okresní soutěže. Líbí se mi, že by se mělo zpřehlednit názvosloví, potom to snadno pochopí i laik. Jenom ten poslední stávající ročník, kdy bude sestupovat hodně oddílů, bude pěkný mazec a moc by mě překvapilo, kdyby z toho nebyly žně pro rozhodčí a delegáty.

Jan Beneš, Tatran Rakovník, rozhodčí: Myslím si, že dojde ke zkvalitnění všech soutěží, protože bude zrušena jedna skupina ČFL a zaniknou B třídy. Toto je dle mého jediné plus této reorganizace. Domnívám se, že výkonnostní rozdíl mezi postupujícími z okresního přeboru (7. ligy) bude velký, což může mít za následek, že žádný tým nebude chtít nakonec postoupit. V současném formátu bych to přirovnal k tomu, kdyby tým rovnou postoupil z okresního přeboru až do A třídy. Dalším negativem této reorganizace bude zvyšování nákladů na dopravu. Oddíly budou k utkání jezdit větší vzdálenosti a z finančního hlediska to pro ně bude velká zátěž. Osobně si myslím, že v této době to není úplně ideální změna k lepšímu. Současný formát soutěží funguje a není potřebná změna.