/FOTO, VIDEO/ Neuvěřitelné vyvrcholení mělo nedělní finále 9. ročníku Kába Cupu mladých fotbalistů. Mladíci z Unhoště zachránili remízu proti Zákolanům doslova v poslední vteřině a v následném penaltové rozstřelu uspěli také. V krásné areálu v Horních Počaplech na Mělnicku následovala obrovská vlna euforie vítězů, kteří se navíc mohou těšit na parádní výhru - zájezd na bundesligový zápas RB Lipsko.

9. ročník Kába Cupu vyhrál tým Unhoště (ve fialovém) před Zákolany. | Foto: Kába Cup a František Kozel

Bývalý hráč Sparty Jiří Kabyl pořádá velký turnaj pro kategorii U13 už devátým rokem. Tradičně se do něj od základních kol zapojily týmy ve všech dvanácti okresech Středočeského kraje a dokonce i několik mimookresních. Do finálového klání se jich probojovalo celkem 24 a tradičně se sešly v Horních Počaplech, které disponují skvělým areálem. Šestnáct nejlepších postoupilo do vyřazovacích bojů, když ve skupinách byla suverénní družstva Roztok, Zákolan, Komárova a D. Břežan, která získala shodně 9 bodů. "My se naopak museli nejdřív rozehřát. Prohráli jsme s Komárovem a postoupili až na skóre," popisoval kritickou situaci Unhoště její trenér František Kozel starší.

Jeho tým pak už ale nezaváhal. Poradil si také s tým Roztok u Prahy, který hrál výborně a byl jedním z hlavních favoritů. Nečekala se ani porážka Dolních Břežan s Kostomlaty/Stratovem, ale do finále si proklestily cestu dva celky z Kladenska.

V semifinále totiž Unhošť zdolala Městec 3:0 a Zákolany porazily 1:0 Komárov. "Zákolany jsme využili i do našeho programu, kdy jejich hráči předvedli ostatním mančaftům dovednostní kouzla a s míčem toho opravdu umí hodně. Nakonec měli i blízko k celkovému triumfu," popisoval hlavní organizátor turnaje Jiří Kabyl.

Zápas o 3. místo a finále se hrály současně, současně také nastupovala všechna družstva společně za znělky Ligy mistrů. Bronz získal Městec po výhře 2:1 s Komárovem.

Finálový boj byl ještě napínavější, Zákolany vedly do posledních okamžiků 1:0, Unhošť se snažila o vyrovnání a to přišlo 5 vteřin před koncem z kopačky Kozla mladšího! V následných penaltách byli střelci v prvních třech sériích úspěšní, ve čtvrté sérii oba brankáři penaltu chytili a rozhodla pátá série. Unhošť dala gól, naopak Zákolany vystřelily mimo a obrovská radost byla na straně družstva TJ Unhošť. "Neskutečná radost, kluci si to užili naplno," usmíval se František Kozel starší a chválil svou partu za obrovské fyzické vypětí. "Ve vedru odehráli sedm zápasů, 120 minut, někteří bez jediného střídání. Obrovská pochvala celému týmu," byl hrdý Kozel, jehož týmu fandil i někdejší hokejový mistr světa Libor Procházka, protože v mužstvu měl svoje kluky Matyáše a Tobiáše.

Zdroj: František Kozel

Brankář Unhoště Luděk Zumr byl vyhlášen nejlepším na svém postu v celém turnaji, nejlepším střelcem se stal Martin Oliva z Tuchlovic (9 branek) a nejlepším hráčem syn zákolanského kouče Ivan Novák mladší.

V doprovodných soutěžích si vystřelil 15 míčů pro celé družstvo hráč Mirovic, 15 triček pro hráče a sud piva pro sebe trenér Městce Králové. V charitativní dražbě získali pořadatelé 55 000 korun pro dvouletého Ondráška s kogenitální myopatií a maligní hypertemií, když byly draženy dresy Fiorentiny (A. Barák), Slavie (D. Jurásek) a Sparty (T. Čvančara) a také kšiltovka kouče Slavie Jindřicha Trpišovského. "Pro každého, kdo si dres nebo kšiltovku vydražil, zajistí Kába cup í setkání s tím, kdo nám dres nebo kšiltovku věnoval," slíbil Jiří Kabyl.

A ještě pár statistických zajímavostí. Ve finále padlo 181 gólů, v celém 9. ročníku Kába Cupu střelci vstřelili 631 gólů, turnaje se zúčastnilo rekordních 66 družstev (62 ze středních Čech, po jednom z okresu Písek, Rokycany, Pardubice a Havlíčkův Brod). Areál v Horních Počaplech v průběhu dne zaplnilo zhruba 800 hráčů a diváků.

A na závěr ještě sestava šťastných vítězů TJ Unhošť:



Luděk Zumr - František Kozel ml., David Braun - kapitán, Tobiáš a Matyáš Procházkové, Václav Švejcar, Dominik Piešťanský, Štěpán Švarc, Šimon Már, Šimon Hrmo, Přemysl Horký.