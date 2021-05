V pátek 25. června budou mít prostor ti nejmenší, hrát se budou turnaje mladších i starších přípravek. Hřiště v Lidicích bude rozděleno na tři menší, na nichž se bude hrát systémem 5+1 každý s každým.

Podobné to bude rovněž v sobotu 26. června, kdy do Lidic dorazí výběry mužů a žen. Tady se ovšem na malých hřištích bude hrát pouze ve čtyřech plus brankář. Kapacita pro turnaj mužů je 20 týmů, kapacita pro turnaj žen je poloviční, tedy 10 družstev.

Organizátoři věří v dostatečné rozvolnění protipandemických opatření, k dispozici tedy bude sociální zařízení a zajištěno bude i občerstvení.

V sobotu od 19 hodin pak Roman Zeisl a David Burda nachystali zlatý hřeb turnaje, taneční zábavu s kapelou a diskžokejem. „Doprovodný program nabídneme nejen při zábavě, ale po celé konání turnaje, akcí provede zkušený moderátor. Na místě bude připraveno stanové městečko, takže klidně mohou dorazit i týmy z větší dálky. Každého rádi uvítáme a prožijeme společně fajn víkend,“ zve mužstva do Lidic Roman Zeisl.

Přihlášky do všech kategorií můžete lze zaslat na email roman.zeisl@email.cz, potvrzeny jsou po zaplacení startovného.

Turnajové novinky můžete sledovat i na facebooku

ZDE

Pátek 25.06.2021

16:00 - 20:00 Turnaj Starších a Mladších přípravek

v každé kategorii se hraje 5+1 / 1x16 minut / branky 5x2 metru / hřiště 40x20 metru / kapacita v každé kategorii je šest týmů, hrát se bude každý s každým / startovné činní 1200,- a zasláním na účet 2157637025/3030 registrujete svůj tým.

Sobota 26.06.2021

08:00 - 18:00 Turnaj Mužů a Turnaj Žen (Věk a úroveň bez omezení)

v každé kategorii se hraje 4+1 / 1x16 minut / branky 5x2 metru / hřiště 40x20 metru / kapacita pro turnaj mužů je 20 týmů, kapacita v turnaji žen je 10 týmů. Muži zaplatí 1900,- na tým, ženy 1600,- číslo účtu je 2157637025/3030.

19:00 - 02:00 Zábava s kapelou a DJ (vstupné je zahrnutu ve startovném)