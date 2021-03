Minulá neděle přinesla šokující právu. Zcela nečekaně opustil tento svět v nedožitých pětašedesátinách Čestmír „Husar“ Kopřiva.

Čestmír Kopřiva | Foto: Tatran Rakovník

Celý život zasvětil fotbalu. Jako mladý výborně chytal za SK Rakovník, přes menší postavu to dotáhl do B týmu. V roce 1992 bylo béčko SKR zrušeno a tak řešel do Tatranu, který se stal jeho druhým fotbalovým domovem. Nejprve hájil branku, aby se po skončení kariéry posunul na post trenéra brankářů. Vychoval řadu brankářů. Ještě před šedesátkou hájil branku rakovnické Olympie, se kterou vyhrál okresní přebor.