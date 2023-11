Fotbalové Lvice z Pavlíkova v září vstoupily do třetí dekády své existence s výraznými změnami. Tým opustily dlouholeté opory a prostor dostala dosud nevytížená mladší generace. Přestože nový soutěžní ročník byl velkou neznámou, po podzimu trenérka Veronika Bártová není s přezimováním na 6. místě spokojená. Většinu zápasů totiž Pavlíkov rozhodně nebyl horším týmem, tudíž cílem přes zimu bude zapracovat na přístupu k utkáním a samozřejmě produktivitě.

Veronika Bártová, trenérka fotbalistek Pavlíkova | Foto: Alžběta Brabcová

Máte za sebou podzim dvacáté soutěžní sezóny, kdy s jedenácti body za tři výhry a dvě remízy přezimujete na 6. místě z deseti celků. Jste s podzimním umístěním a výsledky spokojená?

Z mého pohledu podzimní část povedená rozhodně nebyla. Doslova úplně zbytečně jsme poztrácely spoustu bodů. Vzhledem k průběhům utkání, která jsme si povětšinou prohrály samy, jsme až na 6. místě a s tím spokojená být nemůžu.

Jakou jste měli letní přípravu na novou sezónu? Byl nějaký post, který jsi musela operativně řešit? Mají mladé holky o fotbal zájem?

Příprava byla stejná jako každý rok. V období prázdnin a dovolených holky dohromady moc netrénovaly. Bohužel jsem musela řešit ten nejcitlivější post a tím je střed zálohy. Eliška Řenčová se s tím ale poprala, jak nejlépe uměla. Věřím, že její výkon ještě poroste.

Nějaké příchody mladých hráček máme a jsem za to nesmírně ráda. Bude ale nějakou dobu trvat, než se plnohodnotně připojí ke služebně starším holkám. Jsou odhodlané, poctivě trénují a co je důležité, že je to baví a zlepšují se.

Při pohledu na tabulku se zdá, že soupeři jsou zase v úplně jiné kondici než v minulých letech. Například tradiční rival z Vědomic se krčí s jediným bodem na chvostu. V čem se soutěž obměnila?

Každý rok se najde tým, který má problémy dát vůbec 11 hráček dohromady. Letos se to stalo Vědomicím a co mě nejvíc překvapilo, tak je stejná situace i v Dukle. To je smutná skutečnost, kterou dneska vidíme nejen v ženském fotbale. Řešením je dobrá, zdravá základna a trpělivost s novými hráčkami, takové celky se v dalších letech vrátí silnější. Je to příklad Karlových Varů. Několik let se jim nedařilo, protože mají v týmu mladé začínající hráčky, ale v této sezóně je vidět velký progres.

Možná i díky rozlosování a startu soutěže s lehčími soupeři byl začátek letošní sezóny poměrně úspěšný. Poté pak přišel zlom a na dobré výsledky jste již nenavázaly. Byly soupeřky opravdu lepší, či co bylo důvodem neúspěchu?

Pokud mám být upřímná, na hřišti se nedokážeme vybičovat k maximálnímu výkonu a nasazení. To dokáže jen pár hráček, bohužel ostatní na to nedokáží zareagovat a vcelku je to prostě málo. Je jasné, že každá hráčka si vybere zápas, který ji nesedne, ale je tam dalších deset spoluhráček, které by ji měly pomoci. Jediný lepší soupeř byl Hrádek, ostatní rozhodně ne.

Jaký zápas z vašeho pohledu byl povedený, jaký naopak nevzpomínáte vůbec ráda? A co se tam stalo?

Když se podívám na postavení týmů v tabulce, povedený zápas nebyl žádný. Nejraději bych zapomněla na zápas v Boleslavi a Bakově. Boleslav hrála od začátku v početním oslabení a my nebyly schopné této výhody využít. Nechci za žádnou cenu snižovat fotbalové kvality hráček Bakova, ale ony nás porazily zdravou agresivitou, nasazením a bojovností. Prostě vším, co u nás postrádám. Když vypustíme první poločas, už se těžko dohání třígólový rozdíl.

Předpokládám, že cíle pro jaro jsou jen ty nejvyšší. Nebo se nyní zaměřujete na jiné úkoly než je nejlepší umístění?

Chtěla bych být v první čtyřce. Myslím, že pokud na sobě zapracujeme, je to reálné. Pokud se něco zásadního nestane, o první příčce není pochyb. Vzhledem ke zkušenostem a dlouholetému působení ve vyšší soutěži je Hrádek svou kvalitou o třídu jinde. Mým cílem je v týmu vybudovat zdravou konkurenci, aby i zkušené hráčky měly motivaci a chuť se zlepšovat.

Jak bude vypadat zimní příprava a jaké jsou tréninkové plány?

Zimní příprava nám začne 2. ledna. Budeme dvakrát v týdnu využívat areál Sokolovny a o víkendu podle počasí hřiště v Pavlíkově. Na soustředění do Blšan odjíždíme koncem února, kde strávíme v zápřahu celé tři dny. Přátelské zápasy máme předjednané. Snad vše dobře dopadne a nějaké i odehrajeme.