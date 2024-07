Chrášťany hrdě vítaly někdejší reprezentanty a skvělé ligové hráče. Za zmínku stojí určitě František Štambacher. Tenhle bývalý borec Dukly má zlaté medaile z mistrovství Evropy i olympijských her, další bronz z ME a zahrál si také na MS. Jeho gól snad ze 40 metrů do sítě francouzského brankáře Dropsyho dlouho zdobil znělku televizních Branek-bodů-sekund. „Teď je mu sedmdesát jedna let, ale hru si odzadu v pohodě řídil, a když měl šanci, vyrazil dopředu a v pohodě přeběhl celé hřiště,“ uznale komentoval výkon veterána předseda Sokola Chrášťany Jiří Ledvina.

Také on si šel v osmapadesáti letech kopnout, ale obě kolena s jeho nápadem úplně nesouhlasila a předsedu trápí celý týden…

Internacionálové zápas odkopali velmi dobře, vyhráli 5:1. Nejlepší byl asi Patrik Ježek, bývalá opora Tirolu Insbruck, Salzburgu či Sparty i podle Jiřího Ledviny chrášťanské kluky pěkně vodila. Zářili rovněž Günther Bittengel, Jiří Sabou, dvougólový čahoun Radovan Hromádko nebo brankář Josef Zlata.

Nakonec z toho byla výhra favorita 5:1, když dvě branky kromě zmíněného Hromádky vstřelil také Jiří Kabyl a jednu J. Mašek. Za domácí v poslední minutě korigoval V. Erben, to bylo v hledišti jásotu!

„Naštěstí to vyšlo tak, že silný vichr začal foukat až po skončení zápasu, kdy jsme museli rukama držet sloupky velkého stanu i malých prodejních stánků, aby neuletěly. Vypadalo to všelijak, ale naštěstí se pak počasí umoudřilo. Některé návštěvníky to sice odradilo, také reprezentanti odjeli, ale večerní akce s hudbou se nakonec také povedla a končili jsme až po půlnoci,“ byl rád Jiří Ledvina.

Na co jsou v Chrášťanech fotbalově pyšní nejvíc? Určitě na mládež. Přestože obec leží mezi jinými fotbalovými baštami jako Kněževes, Kolešovice nebo Olešná, drží si většinu mládežnických kategorií. V dnešní době na malé obci doslova unikát. „Jsme na to pyšní, ale je to i díky klukům z okolních obcí. A také s tím máme problémy. Hlavně s trenéry, protože tahle práce je časově náročná. Ti, co to dělají, mají velký obdiv, ale potřebujeme sehnat i další, třeba z řad rodičů,“ přeje si Jiří Ledvina.

Ten mluvil také o plánech vedení klubu za vylepšení areálu. Klub by rád zakoupil šatnové kontejnery jaké mají třeba ve Hředlích, v budoucnu by rovněž rád vybudoval multifunkční hřiště.

A kdy se ukáže také dospělý tým a zkusí se dostat třeba do okresního přeboru? Podle Jiřího Ledviny na postup klub nepomýšlí a je rád za kluky, kteří bojují ve třetí třídě. „Obdivuju je, že i když jim je čtyřicet nebo víc, pořád přijdou, převléknou se a jdou makat na hřiště. V dorostu máme také šikovné kluky, ale většina z nich docela dlouho fotbal vynechávala a vrátila se k němu až nyní. Máme ale hodně nadané žáky a až dorostou oni, tak se třeba o ten přebor pokusíme,“ usmál se šéf stoletého Sokola Chrášťany.

Tak ať vyjde!