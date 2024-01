Už po šestadvacáté se v rakovnické sportovní hale odehrál halový fotbalový turnaj Viola Cup. Sešel se ideální počet deseti týmů včetně dvou hostů z okresu Beroun, kteří zvýšili konkurenci, ale konečný triumf zůstal nakonec přece jen doma. Pohár získal Redoby Team a vystřelil ho tak trochu pohádkově Dominik Ždánský, jenž téměř celý turnaj musel prosedět v čekárně nemocnice a v hledišti.

Unikátní kalendář Deníku pro rok 2024 - Středočeský kraj | Video: Deník

Po bojích ve skupinách vypadly pouze dva nejhorší týmy, co byli Senomatský Berani a Palurdo. Zbylá osmička si zahrála čtvrtfinále a bylo jasné, že k favoritům určitě budou patřit obě hostující mužstva. Berounský Český dvůr totiž vyhrál skupinu B a hořovické Hvězdy z divize skončily ve skupině A těsně za vítězným Elektro Viola, navíc s úchvatným skóre 23:4.

A hned v prvním čtvrtfinále se postarala hořovická parta o vyřazení obhájce loňského prvenství Fokefulu. Ten sice vedl po brance Krupičky, ale hvězdička Hvězd Vostárek vyrovnala a v penaltovém rozstřelu jeho tým uspěl 2:0

Penalty rozhodly také druhé čtvrtfinále, v němž Český dvůr prohrával s Litrpůlem po gólu Titlbacha, ale Beneš srovnal a penalty patřily Berouňákům.

Rakovnické projekty v roce 2024: tribuna na stadionu, nové třídy i silnice

Třetí duel ovládli hoši z Redoby Teamu. Robert Hamouz a Jan Červený našli recept na tentokrát brankáře Jakuba Sklenku, který po celý Viola Cup bavil svými výpady z brány do pole a dal takhle několik branek.

Semifinálovou čtyřku na závěr doplnil Elektro Viola. Soka SKR Academy sice dostal do vedení 2:0 dvěma přesnými kopy Kopta, ale zkušenost Violy se nakonec projevila, tým otočil hlavně zásluhou Maria Hejdy na 3:2 a v závěru přidal ještě dva zásahy do odkryté brány při power-play soupeře.

Semifinálová čistá konta Brambory i Krause

Cesty obou týmů z okresu Beroun se zkřížily v semifinále. Vypjaté derby gólové hody nepřineslo, o výsledku rozhodl jediný gól hořovického Martina Kušky, jenž trefil šibenici a nedal brankáři Liboru Novákovi sebemenší šanci.

Jestli v prvním semifinále udržel čisté konto hořovický Brambora, ve druhém se totéž povedlo Aleši Krausovi z Redoby Teamu. Vyčapal všechny střelce Violy, a protože za Redoby se trefili Jeremy Šindler a dvakrát Martin Krupička, bylo složení finálové dvojky jasné.

Elektro Viola si aspoň vylepšili náladu úspěšným duelem o třetí místo, v němž přehráli Český dvůr . Do dvougólového vedení je poslal D.S. Bechner, a když Rigo snížil, rychle odpověděl Jan Sláma třetí brankou.

Novotný mečbol promarnil, Ždánský se vrátil v pravou chvíli

Finálovou bitvu svázala taktika, hlavně se bránilo. Hvězdy poslal do vedení zase Kuška, jenže Waishajtl vyrovnal a opět tedy rozhodl až penaltový rozstřel. Po třech sériích to bylo 1:1 a hosté litovali, že nejlepší střelec turnaje Jindřich Novotný (hráč třetiligového Mostu dal 7 gólů) svůj pokus neproměnil, protože kdyby ano, už by byl pohár hostů.

Místo toho měl příběh téměř hollywoodský konec. Duše Redoby Teamu Dominik Ždánský, který se zranil hned v prvním duelu a musel s kolenem na vyšetření do nemocnice, se vrátil do haly a na čtvrtou penaltu si troufl. Proměnil, a protože hosté vzápětí mířili jen do břevna Krausovy svatyně, bylo rozhodnuto – slavil Redoby Team!

Získal tak pohár pro vítěze, ceny však čekaly na některé největší individuality. O nejlepším střelci Jindřichu Novotném z Hvězd divize už řeč byla, nejlepším gólmanem pak byl Aleš Kraus (Redoby – tři čistá konta, a ta rozhodují), do All Stars turnaje pak organizátoři vybrali Libora Nováka (Český dvůr), Roberta Hamouze (Redoby), Lukáše Vostárka a Jindřicha Novotného (oba Hvězdy z divize) a Maria Hejdu (Viola).

„Za sebe říkám, že jsem spokojený. Ještě v polovině prosince bylo jen pět přihlášených týmů, tak jsem zvedl telefon, něco obvolal a nakonec jsme měli ideální počet deseti mužstev. Musím všechny pochválit, jak k turnaji přistoupili, že se vyhnuli disciplinárním prohřeškům a usnadnili tak práci rozhodčím Vladimíru Týčemu a Marku Titlbachovi. Oceňuji také fotbalovou úroveň, letos byla vysoká,“ hodnotil turnaj jeho hlavní šéf a duše Bedřich Koch.