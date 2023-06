Našli jsme i přestup dvou ligových borců. Václav Kalina, kterých nejvyšší soutěž v Kladně, Mladé Boleslavi a Bohemians zakončuje kruh a vrací se z Kladna do rodných Zákolan, kde pomůže týmu v nejnižší čtvrté třídě. To samé Michal Zachariáš, který s ním v Kladně hrával ligu a nyní jsou oba trenéři. Také on půjde s kamarádem pomoci Zákolanům.