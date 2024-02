Vrátí se Sklenka do SKR? Gólově už to stvrdil, rozhodl přípravu v Rokycanech

Po týdnech dřiny si fotbalisté SK Rakovník užívají první zápasy a po jasné prohře v Žatci si tentokrát zajeli pro změnu na jih do Rokycan pro první výhru. Postavila se jim posílená domácí rezerva - lídr plzeňské I. B třídy C. Rakovničtí přece jen hrají o soutěž výš a kvalitu potvrdili i výsledkem – vyhráli 2:1. Rozhodl navrátilec do klubu, špílmachr Jakub Sklenka.

Někdejší Fotbalista okresu Jakub Sklenka. Vrátí se teď do Rakovníka? | Foto: Deník / Rod Josef