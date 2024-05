/FOTOGALERIE/ V rámci 14. kola divize fotbalistek se pavlíkovské Lvice na domácí půdě střetly se soupeřkami z Mladé Boleslavi. Postavení v tabulce se tvářilo příznivěji pro domácí celek, čekání na první výhru jara ale ukončil po výsledku 1:4 tým hostujícího Sportingu.

Divize žen, 14. kolo: SK Pavlíkov- FC Sporting Mladá Boleslav (1:4), 4. května 2024 | Foto: Alžběta Pyskatá

I pro tento zápas zraněnou Hykovou v brance zastoupila útočnice Krejčová. Lvice do zápasu vstoupily hned od úvodních minut dravě. Důkazem byla hned první šance Řenčové, která se dostala sama před brankářku, její sólo však vsítěným gólem neskončilo.

Následně se hra začala trochu více vyrovnávat. Příležitost ke skórování měla ve 20. minutě na kopačkách Ketmanová po centru Šímová, ale trestuhodně minula brankovou konstrukci. Do svých rukou to vzala kapitánka domácích Pázlerová, slyšet bylo pouze zvonění tyče. Po půl hodině hry po faulu ve vápně na Pázlerovou se Churanová sebevědomě postavila k pokutovému kopu a poslala Lvice do vedení. Jednobrankový náskok si domácí hráčky dokázaly do poločasu ohlídat.

Posledních pár zápasů měly Lvice vstupy do druhého poločasu doslova hororové a nejinak tomu bylo tentokrát. Nedůsledné bránění domácího celku boleslavské soupeřky potrestaly a stav utkání srovnaly. Chvíli nato se do samostatného úniku zavánějícího gólem dostala Ketmanová, ale radost početnému publiku nakonec neudělala.

Od té doby tempo hry domácích začalo upadat. Chyb v zadních řadách přibývalo, naopak do ofenzivy si Lvice nedokázaly nic vypracovat. Po druhé inkasované brance se hra úplně zhroutila. Krejčová musela míč se své sítě lovit ještě dvakrát. Po špatném druhém poločase konečný výsledek 1:4 ve prospěch Mladé Boleslavi mluví za vše.

„Od začátku jarní části se nám hrubě nedaří, což tento zápas jednoznačně potvrdil. Pokud si každá hračka nesáhne do svědomí, zda alespoň v zápase do toho dá vše, tak budeme dál předvádět tyto hororové výkony. Za mě velké zklamání,“ řekla k utkání vedoucí Pavlíkova Veronika Bártová.

SK Pavlíkov - FC Sporting Mladá Boleslav 1:4 (1:0)

Branky: 30. z pen. Churanová – 53. a 90. Knoblochová, 46. Hnátková, 69. Hladíková. Rozhodčí: Kabourek. Hráno bez karet. Diváci: 54. Pavlíkov: Krejčová - Feherová, Kieryková, Hajnová, Nalevankova - Ketmanová, Pázlerová, Řenčová, Šímová - Bartůšková, Churanová; hokejově střídaly: Gebhartová, Baďurová, Čechová.