Ve středu to bylo úplně jiné. Přijel účastník ČFL SK Rakovník pod vedením internacionála Jiřího Novotného a Beroun po skvělém výkonu vyhrál 4:3. Hostující tým složený hlavně ze zahraničních hráčů a vzadu jištěný ex-sparťanským gólmanem Švengerem měl v nohách úterní duel s Kladnem (prohrál 0:1), i tak si ovšem borci Českého lva-Unionu vedli výborně. Do vedení je poslal dorážkou střelec utkání Tarasov, do poločasu však hostující Maxim Mengue, který s Kamerunem hrál i MS dvacetiletých, vyrovnal.

Kladno zdolalo třetiligový Rakovník i s nadějnými mladíky. Rozhodl Borák

V druhé části šel Rakovník do vedení 1:2 Rudou, pak ale Beroun otočil zásahy Nováka, J. Počty a penaltu Tarasova na 4:2. Ex-sparťan Lamine Traore už jen korigoval na 4:3 také z penalty. "Za mě nejlepší výkon v přípravě," mínil domácí dopisovatel Deníku Jindřich Landa.

To hosté říci nemohli, ti čekají na dobré výkony hlavně v jarní části ČFL. Tým nakonec dali dohromady na pohled kvalitní, ale zda to bude stačit na konkurenci, to se teprve uvidí. Trenér Mohamed Ben Hassen zůstal ve středu doma, v úterý se nachladil. Tunisana také mrzí, ačkoliv dělají s Jiřím Novotným co se dá, lidé kolem rakovnického fotbalu spolu nedrží jak by mohli. "Když jsem viděl ve středu lavičku Kladna, které mělo dvě jedenáctky a trenéry áčka i béčka, a my byli na naší sami s Jirkou, zamrzí to," řekl.

Posledním víkendovým přípravným utkáním na Máchovně bude souboj Berouna proti divizním Tochovicím, které mají poskládaný tým většinou z bývalých hráčů 1. FK Příbram. Začíná se v 11:00 hodin a všichni fanoušci jsou zváni.

Rakovník už hrát nebude, duel s Berounem jeho přípravu uzavřel. "Každopádně to bude těžké jaro, ale rádi bychom se zachránili a hlavně si záchranu zasloužili. Ne že to bude úkor Vyšehradu stejně jako předtím díky covidu. Kádr je podle mne silnější než byl," dodal Ben Hassen.