Foto: Vzpamatují se Lvice po dvou fackách? Trenérka si nepřeje nic jiného

V rámci 3. kola divize žen zajížděly pavlíkovské fotbalistky do pražských Malešic, jejichž Slavie se skládá ze zkušených hráček, naopak doplněný kádr Pavlíkova teprve cenné zkušenosti každým zápasem získává. Tentokrát opět v sestavě chybělo pár stabilních jmen, zatímco premiéru si odbyla Tereza Šímová. Vyrovnané utkání na těžkém terénu mohly Lvice rozhodnout, to by ovšem musely být produktivnější.

Fotbalistkám Pavlíkova se nedaří, prohrály také v Malešicích. Před zápasem měly ještě dobrou náladu... | Foto: Deník/Alžběta Brabcová