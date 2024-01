Informace, že fotbalový brankář Radek Zach se vrací do Rakovníka s týmem Tuchlovic, nebyla přesná. Zach se sice vrací, ale nikoliv s Tuchlovicemi, ale z Tuchlovic. A opět se na něj mohou těšit fanoušci SK Rakovník, kam se po necelém půlroce vrací.

Videomomentky // AFK Tuchlovice - MFK Dobříš 3:0. KP 7. 10. 2023 | Video: Bohumil Kučera

Proti Tuchlovicích si skvělý gólman může zachytat, 24. února se totiž na umělce Tatranu odehraje přípravný duel SK Rakovníka a Tuchlovic.

V klubu ležícím pár kilometrů za hranicí okresu Rakovník tenhle rakovnický šikula nevydržel dlouho, přišel tam teprve loni na podzim. Teď si však našel novou práci v Berouně a zajížďka do Tuchlovic by pro něj byla už moc časově náročná, takže se od Tuchlovického potoka vrací k tomu Rakovnickému - domů do SKR.

„Budu na něj vzpomínat v dobrém. Zapadl nejen jako hráč, ale i svou povahou. V tréninku na něj nemohu říci nic špatného a v zápasech dvojnásob. Díky, Radku,“ poděkoval Zachovi trenér Tuchlovic Miroslav Supáček.

Jedna věc se nezmění, jeho tým bude jaro startovat ze stříbrné pozice - Tuchlovice totiž i jeho zásluhou jsou druhé v krajském přeboru. A Rakovník o soutěž níž.