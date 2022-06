Hrálo se 2x10 minut, s brankářem a pěti hráči v poli na každé straně. Vzhledem k počtu týmů se v Rokycanech utkal každý s každým. Poté se hrálo semifinále systémem 1. se 4. a 2. se 3. celkem tabulky po základní skupině. V semifinále vyhrálo ÚMO Plzeň 2 nad Electro World 6:0 a Metal Trade Comax porazil Heinz-Glas Decor 6:1. Utkání o 3. místo ovládl Heinz-Glas Decor 5:0. Jelikož do celostátního finále postupovali oba finalisté z regionálního semifinále, tak se mužstva ÚMO Plzeň 2 a Metal Trade Comax dohodla, že o regionální titul si to rozdají jen v penaltách. V těch vyhrál Metal Trade Comax 4:3.

"Jsem spokojený, protože jsme měli docela potíže poskládat mužstvo. Pět kluků z loňského ročníku je zraněných, ale naštěstí v pátek jsme měli podnikový turnaj a viděl jsem hrát kluky z vedlejší divize, takže nakonec jsme to poskládali a myslím si, že dobře. Je možné, že příští týden budeme silnější. V penaltách jsme měli štěstí, když soupeř zkoušel Panenkovský dloubák. Ale trefil břevno," říkal gólman a kapitán vítězného týmu Metal Trade Comax z divize ve středočeských Velvarech Zdeněk Kieryk.

Plzeňskou dvojku mrzela finálová porážka, ale podle kapitána a brankáře Jakuba Vavrače se druhé místo počítá. "Zahráli jsme si fotbal, soupeři byli kvalitnější než minulý rok. Před finále jsme měli minimálně jistý postup do Roudnice, to bylo důležité. Gratuluji klukům z Metal Trade Comax a sejdeme se v Roudnici," prohlásil Vavrač.

Bronzovou medaili získala společnost Heinz-Glas Decor z Hranic v Karlovarském kraji. "Je tady skvělá atmosféra. Mohli jsme dopadnout lépe, ale zpočátku jsme byli nerozehraní. Na dnešní den jsem se moc nevyspal. Jsme ve stejné sestavě jako v okresním kole, ale kvalita týmů v regionálním kole je mnohem vyšší. Hrají tady šikovní fotbalisté," uvedl Bryan Milata z firmy Heinz-Glas Decor, který hraje I. B třídu za Jiskru Aš.

Republikový titul obhajuje Metal Trade Comax, který přijel vyhrát do Rokycan, ale chce uspět i za týden v Roudnici nad Labem. "Hraje se mi docela dobře. Na dnešek jsem se těšil, protože si rád zahraju fotbal. Většina z našeho týmu hraje

I. A třídu Středočeského kraje. Vedení firmy nás podporuje, když jsou úspěchy. A jsou za ně rádi," usmíval se Jakub Pešička se společnosti Metal Trade Comax.

V týmu ÚMO Plzeň 2 byla před semifinále výborná nálada a mužstvo si na tým Electro World věřilo. "Přijeli jsme sem s cílem hrát finále. Úroveň turnaje je výborná, hraje se mi skvěle. Hraju fotbal - středního záložníka - za Kamenný Újezd III. třídu okresu Plzeň-sever. Minulý rok a ani na okresním kole letos v Plzni jsem nebyl," uvedl Lukáš Polák z týmu ÚMO Plzeň 2.

Tým společnosti Electro World se na výsledek neohlížel. "Pro nás není důležitý. My jsme rádi, že jsme dali dohromady mužstvo. Mám radost, že se můžeme sejít na hřišti, zaběhat si a zahrát si. Na turnaji v Rokycanech máme hlavně kluky z Čestlic, Plzně a z Litvínova. Úroveň byla nadstandardní, zúčastnily se velice dobré fotbalové týmy. Bylo vidět, že co post, to fotbalista. V našem týmu jsme měli i kluky, kteří hráli poprvé. Nebyl čas se sehrát. Oproti vítěznému mužstvu z okresního kola v Čakovicích jsme měli tři nové lidi. Fotbal hraju za Kostelec u Křížků na úrovni okresního přeboru Praha-východ, ale nedaří se nám, protože hrajeme o záchranu," konstatoval stoper Pavel Malý z firmy Electro World.

Vítěz celostátního kola vyhraje třídenní letecký zájezd na fotbalové utkání podle výběru ze španělské, anglické, italské nebo německé ligy. Druhý nejlepší získá čtyřdenní pobyt v lázeňském resortu PAWLIK– AQUAFORUM ****, Františkovy Lázně. Třetí v pořadí vyhraje dvoudenní pobyt v Plzni s návštěvou Plzeňského Prazdroje, luxusní večeří, ubytováním na jednu noc a dárek.

Zaměstnanecká liga Deníku v Rokycanech poznala dva postupující do celostátního fináleZdroj: Deník/ Redakce

Výsledky:

Základní část:

Metal Trade Comax - Electro World 8:0

ÚMO Plzeň 2 - Heinz-Glas Decor 4:1

Metal Trade Comax - Heinz-Glas Decor 3:1

Electro World - ÚMO Plzeň 2 0:10

Electro World - Heinz-Glas Decor 1:9

Metal Trade Comax - ÚMO Plzeň 2 3:3

Semifinále:

ÚMO Plzeň 2 - Electro World 6:0

Metal Trade Comax - Heinz-Glas Decor 6:1

O 3. místo:

Heinz-Glas Decor - Electro World 5:0

Finále:

Metal Trade Comax - ÚMO Plzeň 2 4:3 na penalty

Zaměstnanecká liga: Titul obhájil ÚMO Plzeň 2. Exviktorián Hudec dostal červenou