„Ale byl to vyrovnaný zápas, kde jsme dost šancí měli také my, ale minimálně čtyři jasné jsme zahodili. Soupeř je měl také a proměnil o jednu navíc,“ konstatoval trenér Zavidova Daniel Devera.

Jeho tým zatím trénuje zadrženě. Jak říká trenér, část hráčů chodí makat pravidelně, ale část jen občas – kouknout se a zkontrolovat, zda vše běží.

Rakovník zve fanoušky na výjezd do Poděbrad. Neplatí se, vyrazíte také?

Změny v kádru zatím žádné nejsou. Jak už bylo řečeno, nikdo škuner mířící ke dnu neopustil, naopak některé nové hráče by klub rád nalákal. „Nějaké dva tři fotbalisty tady od nás z okresu máme rozjednané, ale nevím, zda se to povede. Že nikdo nejde pryč jsem rád. Střední generace hráčů drží dobrou partu, což je fajn. Oni jen potřebují takovou tu pohodu, co mezi sebou mají, přetavit víc do výsledků, aby se naučili ne hrát – to umí – ale vyhrávat,“ přeje si Daniel Devera.

A co Zavidovské v zimně ještě čeká? V neděli to bude zápas v Kryrech, pak se utkají postupně s Tatranem Rakovník, béčkem Velvar a v generálce se Zdicemi, největším favoritem B třídy, skupiny E.