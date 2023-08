Tradičně dobrou zavidovskou adresu opustilo pár opor. Zejména pak rychlík Dominik Ždánský, jenž zkouší štěstí v A třídě v SK Rakovník. Také stavební kámen defenzivy Petr Hornof končí, přece jen bydlí až ve Středoklukách a to je kus cesty, bude hrát tedy na ně.

Další minusy? Marek Kučera se vrátil na Tatran Rakovník, stejný směr nabrali Martin a Marek Havlovi. Martin Krupička se vrátil do Mšece/Nového Strašecí a Petr Kučera se ze stejného klubu naopak vrátit nechce, Tady ještě oba kluby neukončily jednání. "My bychom raději chtěli nějakého hráče, Strašecí preferuje platbu penězi. Jenže hráčů je v okrese prostě málo a my chceme v Zavidově zachovat i B mužstvo," žehrá nad aktuální situací trenér Daniel Devera, jenž svoje povinnosti přes léto svěřil kvůli vytížení Lukáši Blechovi.

Tomu přišel střelec Sejpka z Oráčova, z SK Rakovník pak trojice dorostenců Matějka, Těšínský a Tran. Jedná se také o Vydrovi.

Mužstvo v přípravě hrálo dobře, i když se scházelo v kombinované sestavě s borci áčka i béčka. Porazilo 5:3 Zruč z Plzeňska, opanovalo turnaj v Čisté, v Královicích vyhrálo 4:2 a v hodně slátané sestavě padlo o víkendu ve Velvarech 2:7. Oba góly dala právě zmíněná posila Sejpka.

Daniel Devera ví, že nejen první kolo na hřišti nováčka z Dobrovíze bude v I. B třídě těžké. "Nechci, aby to vyznělo poraženecky - s tím do toho rozhodne nejdeme - ale bude to těžší než dříve a základním cílem je udržet se. Rádi bychom byli důstojným účastníkem B třídy," dodal kouč pořád ještě mladého, ale zatím hlavně úspěchy sbírajícího klubu.