Zavidovský klub vznikl vlastně nedávno, na Rakovnicku patří mezi nejmladší, ale zažil obrovský fotbalový boom, kdy soutěžemi stoupal až do kraje a tam dokonce do I. A třídy. Během koronavirové krize však tým stárnul a ztrácel některé zavedené tváře a před právě uplynulou sezonou, kdy bylo dáno, že sestoupí téměř polovina tabulky I. B třídy, začalo být jasné, že klub ležící západně od Rakovníka může mít starosti.

Potvrdilo se to, prakticky už po podzimu bylo jasné, že z téhle bahenní lázně se zavidovská parta neodlepí, přesto bojovala sympaticky do konce a pokud pojede takhle dál, nemusí se okresního přeboru obávat. „Ale bez práce nejsou koláče a nikdy si před námi nesedne na zadek. Spíš se každý bude chtít na nás nebo na Hředle vytáhnout,“ myslí si trenér Daniel Devera.

Základní aspekty pádu Zavidova jsme pojmenovali, sám Dan Devera si ale myslí, že o všech důvodech by se dalo debatovat mnohem déle.

Jenže Zavidov se už moc ohlížet nemůže, spíš koukat dopředu. „I s ohledem na to jsme budovali vlastně trochu nové mužstvo už během sezony. Došlo ke generační výměně, ale je příjemným zjištěním, že kluci vytvořili výbornou partu, která se z výsledků nehroutila, nedocházelo k žádným excesům a naopak se mi zdálo, že se ještě víc semkla. Hráči udělali i výkonnostní posun, byť asi ne takový, jaký jsme původně čekali, ale tady se naše přání nesešlo s realitou,“ uznává Daniel Devera.

Je rád, že za kluky stojí i jejich fanoušci, podporu jim vyjádřili na dokopné a stále jich do hlediště útulného stadionu chodí dost. „Pro ně je důležité, že viděli, že kluci nic nešidí a bojují. Fanoušky určitě chceme mít na naší straně,“ jasně hlásí bývalý výborný hráč klubu a nyní už pár roků trenér.

Sousední Lubná v uplynulé sezoně dokázala po pádu z I. B třídy rychle vstát z popela a okresní přebor opanovala. Je tak zpátky v kraji, může se to povést za rok i Zavidovu? Daniel Devera se domnívá, že za jisté konstelace hvězd ano. „Jak už jsem řekl, bez práce to nepůjde. Kluci také musí zúročit nabyté zkušenosti z B třídy a neopakovat stejné chyby. Záleží to na nich, jak k fotbalu budou dál přistupovat, co mu budou chtít obětovat. Ale opakuji, že je to zdravé mužstvo,“ hlásí Devera.

O posilách mluvit nechce, zatím se totiž spíš telefonuje a domlouvá, podepsáno nic není. Navíc… „Sehnat kvalitního hráče a ještě takového, aby nenarušil zmíněnou dobrou partu kluků, to není jednoduché,“ říká.

A doplňuje, že klub už sehnal i dva soky do přípravných zápasů: utká se se Slavojem Kladno a Braškovem. Jednoho protivníka ještě hledá.

Pokutová perlička na závěr

Daniel Devera je zároveň šéfem STK Středočeského krajského fotbalového svazu, a tak zaráží o to víc, že si zavidovský klub nepohlídal starty hráčů ze soupisky a kvůli tomu ho neminula pokuta šest tisíc korun. Devera celou věc vysvětlil: „Mrzí mne to a jde to za mnou, ale důvody tam byly. Tomáš Korčák se zranil bohužel hned v prvním zápase jara. Mohli jsme tam udělat změnu zdravotního stavu, ale nestalo se. Pepa Klouček byl po delším zranění a my věřili, že jeho návrat nebude tak těžký, jak se ukázal. Kdybych ta místa na soupisce zaplnil jinými hráči, nemohli by pak pomáhat béčku, kde jsme sestavu často lepili a zase jsme nechtěli, aby si každý na Zavidov ukazoval, že má tři kontumace a ovlivňuje soutěž,“ vysvětlil Daniel Devera.