Přípravný zápas mezi SK Rakovník B a Zavidovem přinesl oběma stranám po jednom gólu, ale také jedno nepříjemné zranění domácího Klímy. Výhru si nakonec odvezli hosté, kteří lépe zvládli dodatečný penaltový rozstřel.

Fotbalová příprava: SK Rakovník B (v červeném) hostil Zavidov. | Foto: Antonín Vydra

Rakovník měl dobré úvody obou poločasů. V prvním však žádnou ze tří možností nevyužil a navíc přišlo zmíněné nešťastné zranění Klímy, jemuž při odkopu vypíchl míč Neveďal a špatný pohyb do prázdna odneslo koleno. Ke konci poločasu mohl poslat hosty do vedení nováček Marek Havel právě z Rakovníka, ale trefil jen boční tyčku. To samé se povedlo Ždánskému po obrátce, ale mezitím už se prosadili domácí borci.