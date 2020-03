Zavidov – Králův Dvůr B 0:3

Od počátku utkání byli hosté pohyblivější a častěji na míči. Zavidovští byli zatlačeni do obranné ulity a jen s vypětím všech sil nepouštěli hosty k vážnějšímu ohrožení Krausovy branky.

Hosté se díky své aktivitě dostali k několika střelám zpoza vápna, k jejich smůle byl Kraus pozorný a nebo jejich střely mířily vedle. První vážnější náznak šance zaznamenali Zavidovští po dvaceti minutách, kdy Korčák obral o míč hostující stopera a mířil si to na branku hostí. Jeho akci však chybující stoper zastavil stažením. Za normálních okolností by hosté šli do deseti, v tomto případě byl potrestán jen žlutou kartou.

I v další průběhu hry se na obrazu hry nic neměnilo, hosté dobývali marně zavidovskou branku. Až ve 42. minutě udeřilo, co nezvládli hosté sami, k tomu jim dopomohli Zavidovští. Jelínek vhodil aut na brankáře Krause, kterého obral o míč hostující útočník a nebylo problémem trefit opuštěnou branku. Aby pohrom pro Zavidovské nebylo málo, ve 45. minutě Sixta nabil svou nahrávkou na střelu hostujícímu záložníkovi – 0:2.

Do druhého dějství nastoupili hosté s pěti změnami v sestavě, a tak Zavidovské opět čekala velká porce běhání. I nadále byli hosté tím, kdo diktoval tempo hry. Po nepřesné malé domů Korčáka se ve stoprocentní šanci objevil hostující útočník, ale jeho první pokus zlikvidoval Štiller a následnou dorážku namířil nad branku. Třetí hřebíček do rakve si Zavidovští opět zasadili sami. Korčák při snaze o vypíchnutí míče nasměroval míč zcela volnému útočníkovi hostí a ten stanovil konečný výsledek 0:3.

„Představil se zde nejlepší soupeř. Byl silný na míči a neustále v pohybu, čímž nás dostával pod tlak. I tak jsme dokázali s vypětím všech sil vzdorovat a góly soupeři svou nezkušeností darovali. Je třeba se z chyb poučit, tak aby se neopakovaly. Myslím, že nám všem tento zápas otevřel oči a ukázal, že se i na této úrovni dá hrát fotbal v rychlosti a pohybu,“ řekl trenér Zavidova Daniel Devera.

Poločas: 0:2. Zavidov: Kraus (45. Štiller) – Havel, Vitner, Hvězda, Jelínek – Kříž (60. Sixta), Devera ml., Hanych, Sixta (45. Tesař) – Krejčí, Korčák.

Miloslav Doležal