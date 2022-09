Lvice vstoupily do utkání velmi namotivovaně, což bylo znát hned od úvodního hvizdu. Po dvou minutách se do slibné šance dostala Čechová, chvíli na to Churanová, ovšem obě pálily nepřesně. Tlak domácích pokračoval, zřídkakdy ztrácely míče a úspěšně kombinovaly. V 10. minutě po pohledné akci středem hřiště zakončila do sítě Řenčová.

Pojistku mohla přidat Andrová po zpětné nahrávce od Pázlerové, avšak její střela skončila jen těsně nad břevnem. Promarněných šancí nemusely Lvice dlouho litovat, Řenčová se trefila i podruhé. Festival neproměněných šancí pokračoval i nadále, Ketmanová zakončila mimo branku, Churanová svůj únik zase do gólmanky. Po půlhodině hry Brabcová centrem našla Řenčovou, která ihned posunula na nehlídanou Čechovou 3:0.

Zdálo se, že je nereálné, aby se obraz hry po přestávce změnil. Lvice očekávaly v obdobný průběh, kdy zaskočený soupeř bude i nadále jen běhat bez balónu. Ovšem fotbalistky z Jílového využily několika nepřesností a svojí bojovností se ve druhém poločase staly rovnocenným, ne-li chvílemi lepším týmem na hřišti. Chybu v obraně potrestaly již 50. minutě.

Poté přišlo opět několik zmarů domácích, ve kterých čarovala hostující gólmanka. Poslední čtvrt hodina patřila Jílovému. Hyková dokázala odvrátit několikrát nebezpečí snížení, ale na dalekonosnou střelu byla krátká. V závěru utkání se přeci jen Lvice dočkaly a odskočily na dvoubrankový rozdíl, když se kapitánka Pázlerová šikovně uvolnila ve vápně a trefila se přesně k tyči 4:2.

Trenérka Veronika Bártová: „První poločas byl z naší strany velmi vydařený. Na začátku druhé přišel pro mě nepochopitelný výpadek, za který nás soupeřky potrestaly. Musíme se poučit a v dalších zápasech se toho vyvarovat.“

SK Pavlíkov: Hyková – Studená, Hajnová, Andrová, Burešová – Řenčová, Brabcová, Čechová, Churanová – Pázlerová, Ketmanová; hokejově střídaly: Šímová, Osvaldová, Polcarová, Feherová, Krejčová.

