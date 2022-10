Vstup do utkání měly Lvice velmi ospalý. Jejich hře chyběla přesnost a v ofenzivní části kloudná myšlenka. Ani Vědomice se do větší šance nedostaly, tedy až do 30. minuty, když potrestaly chybu v obraně. Poté se domácí fotbalistky probudily a přesto, že se i nadále trápily s kombinací, postupně se stávaly lepší na hřišti. První vlaštovka přišla po centru Ketmanové, avšak kapitánka Pázlerová v krkolomné pozici na míč nedosáhla ideálně.

Po přestávce tlak Lvic pokračoval. Hned po třech minutách po centru Feherové zakončila do sítě Ketmanové. Obrat mohla dokonat Řenčová, ale standardní situaci zpoza vápna poslala těsně vedle vzdálenější tyče.

Zaváhání napravila Krejčová, která byla na konci rychlého protiútoku.

Bohužel díky vedoucí brance na domácí dolehla nervozita a opět začaly kumulovat chyby při rozehrávce. Tři minuty před závěrečným hvizdem před vlastním pokutovým územím nedokázaly Lvice odkopnout míč do bezpečí, následoval nedovolený zákrok. Standardní situaci sice Hyková dokázala vyrazit avšak pouze nad sebe, což pro vysokou útočnici z Vědomic byla snadná úloha.

Trenérka Veronika Bártová měla jasno: „Zbytečná ztráta dvou bodu. Kdy se nám podařilo otočit skóre ve svůj prospěch, tak uděláme před koncem zápasu zbytečnou chybu před vápnem, kterou soupeř z přímého kopu potrestal.“

