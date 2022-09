Obrazem: Zmar a nemohoucnost Lvic šestkrát potrestaná

Ve druhém kole zajížděly pavlíkovské fotbalistky do známé Souše, ovšem tentokrát se hrálo na Fotbalovém stadionu Josefa Masopusta. Po povedeném vstupu do nové sezóny na toto utkání nebudou vzpomínat v dobrém a snad se poučí do dalších zápasů. Mostecký soupeř rozhodně nebyl nad síly Pavlíkova, ovšem to by hostující hráčky nesměly tolik chybovat.

Další kolo divize se povedlo Baníku Most, jehož fotbalistky (v modrém) porazily doma jasně Pavlíkov 6:1. | Foto: Alžběta Brabcová