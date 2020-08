O zmírnění opatření pro sport má v pondělí jednat vládní rada pro zdravotní rizika. Karanténa by se měla zkrátit ze stávajících 14 na 10 dní. Kolektivní sporty však chtějí také docílit toho, aby do karantén museli jen pozitivně testovaní hráči. Kvůli karanténám v Karviné a Opavě se nedohrála v uplynulé ligové sezoně nadstavbová skupina o záchranu.

„Dlouhodobě sledujeme pravidla v ostatních asociacích. Jsou tady precedensy. Například hráči Atlética Madrid, kteří měli ve svém okruhu dva nakažené, již o týden později odehráli zápas Ligy mistrů. Hledáme inspiraci v ostatních fotbalových ligách, jako vzor jsme si vybrali manuál z bundesligy. Na něm pracujeme s ministerstvem zdravotnictví a hygienickou službou," řekl Tvrdík České televizi.

Nakažený hráč zůstal v izolaci

„Vidíme tam jako zásadní dvě témata. Jedno je to zkrácení lhůty ze 14 na 10 dnů. Týká se to celé veřejnosti, nám by to jako fotbalu také prospělo. Usilujeme ale hlavně o to, aby vznikl fotbalový manuál. Když bude tento manuál schválený hygieniky dodržován, nebudou do karantény chodit celé týmy, ale pouze jednotlivci, kterých se to týká. To je pro nás naprosto zásadní. I případné zkrácení karantény na 10 dnů v situaci, kdy by se to stalo čtyři dny před evropskými soutěžemi, by stejně český klub nezachránilo. Došlo by ke kontumaci zápasu," upozornil Tvrdík.

Slávisté se v pátek po negativních testech celého týmu mohli vrátit do tréninku, nakažený hráč zůstal v izolaci. Podle standardní čtrnáctidenní karantény by Pražané měli být mimo hru do pondělí 24. srpna, tedy o den déle, než kdy by měli v Budějovicích vstoupit do sezony.

„S hygieniky vedeme debatu o tom, kdy nás pustí na trávník. Další kolo testů se má konat v úterý. Doufám, že také dobře dopadne. Současně pevně věříme tomu, že by po pondělní radě vlády mohlo dojít ke zkrácení karantény, což by nám situaci ulehčilo," řekl Tvrdík.

„Všichni hráči a trenéři, kteří byli na soustředění, jsou izolováni od svých rodin. Kdyby sami doma být nemohli, pronajali jsme jim hotelové pokoje. Trénink je za přísných hygienických pravidel, hráči nesmí používat šatny ani sociální zařízení. Máme pronajaté hotelové pokoje, kde má každý vlastní sprchu. Není to úplně plnohodnotný trénink, jak bychom si představovali, ale umožňuje nám připravovat se na ligovou sezonu," dodal.

Zpřísněná pravidla bude tým dodržovat i během sezony

Hráč se podle něj nejspíš nakazil v Rakousku. „Měli jsme tam velmi přísná pravidla, izolované patro na ubytování, izolované stravování, samostatnou přípravu na trénincích. Do kontaktu s vnějším prostředím jsme přicházeli minimálně. Ale samozřejmě nedokážeme odstínit například hotelový personál nebo při utkání soupeře," uvedl Tvrdík.

Zpřísněná pravidla bude podle něj tým dodržovat i během sezony a hlavně před zářijovou kvalifikací Ligy mistrů. Červenobílí měli pozitivní případ na covid-19 už v květnu před restartem minulé sezony.

„Podle hygieniků se vir nejvíc šíří v šatnách a ve sprchách. Pro Slavii to znamená, že najmeme v sousedním hotelu v Edenu pokoje a ten režim, který máme teď po dobu karantény, jsme připraveni aplikovat nepřetržitě celou sezonu. Jestliže to pomůže tomu, aby příště šel do karantény jenom ten jeden. Před Ligou mistrů jsme připraveni se 10 dnů dobrovolně izolovat, oddělit hráče a realizační tým od jejich rodin, najmout celý hotel, abychom riziko nákazy minimalizovali," dodal.