Víkend je ale ve znamení času stráveného s rodinou a přichází na řadu typický švýcarský brunch (spojení anglických slov breakfast a lunch, tedy snídaně a oběd). Vedle rösti, což jsou placky podobné naším bramborákům, sýrů a uzenin hraje hlavní roli na brunchovém stole takzvaný zopf. Tento pletený sladký chléb je velmi podobný naší vánočce a podává se nejčastěji s máslem, medem a marmeládou.

"Když si v Etiopii dáte qurs, tedy v překladu snídani, je velmi pravděpodobné, že budete jíst nějaký typ kaše," píše server CNN. Po celém světě jsou známé vločkové či semínkové směsi, v africké zemi je však nejoblíbenější pikantní kaše zvaná genfo. Vyrábí se smícháním ječné mouky s vroucí vodou. Z těchto dvou surovin vznikne husté, lepivé těsto, do kterého se uprostřed vyhloubí malá prohlubeň. Jamka se naplní přepuštěným máslem smíchaným s takzvaným berbere, barevnou směsí koření. Kolem okrajů genfo se většinou nanášejí malé kopečky bílého jogurtu.

Japonské snídaně bývají typicky slané. To, na čem si Japonci ráno pochutnávají, je minimálně pro nás Čechy velmi netradiční a spíše bychom jejich pokrmy zařadili do obědového nebo večerního jídelníčku. Typická ranní jídla se skládají ze spousty malých talířků, z nichž každý obsahuje pár kousků nějakého tradičního japonského pokrmu.

Zastoupeny jsou hlavně ryby jako losos nebo makrela, najdeme tu i miso polévku, nakládanou zeleninu a rýži. Nechybí ani tradiční tamagoyaki, slaná rolovaná omeleta vyrobená z tenkých vrstev vajec typicky smažená na trojúhelníkové pánvi.

Svůj den startují islanďané životodárným lysi, olejem z tresčích jater, které je bohatým zdrojem omega-3 mastných kyselin a je jedním z vedlejších produktů tamního průmyslu.

Ovšem představa rybího oleje nalačno je pro mnoho lidí poměrně děsivá. Proto existuje i chutnější ranní jídlo, které je typické pro tento severský ostrovní stát. Hafragrautur je hustá ovesná kaše, nejčastěji doplněná rozinkami, cukrem a porcí skyru.

Rozmanitost a pestrost jídel, které člověk může nalézt na tržištích tohoto asijského městského státu, je téměř nekonečná. Tyto venkovní jídelny jsou otevřené v podstatě non-stop, a proto není neobvyklé, že hladoví lidé nabírají misky slaných kari nudlí už po ránu.

Tradiční snídaní trhů je však hlavně kaya toast. Tento sendvič je pomazán aromatickou kaya, sladkou marmeládou z kokosového mléka, vajec a pandanových listů, které se přidávají pro zářivou zelenou barvu. Skvěle se hodí ke kávě i čaji a každý stánek nebo ochod připravuje kaya toast po svém. Člověk si tím pádem každý den může dát tak trochu jinou snídani. Ideální země pro milovníky sladkých startů dne.

Hlavními pilíři typické marocké snídaně jsou mátový čaj a krupicové palačinky, které se nazývají baghrir. Jsou z kynutého těsta a velmi tenké, typické jsou svými drobnými dírkami, které jim dávají přezdívku “palačinky s tisíci dírami“. Tyto sladké pochoutky jsou obvykle přelité máslem a medem.

V severoafrické zemi si můžete pochutnat i na harcha. To jsou kolečka podobná sušenkám, která mají křupavou kůrku z hrubé krupice. Občas se dají pořídit i s náplní, podobně jako například anglické muffiny. Nejčastěji si na nich maročané pochutnávají s čerstvým sýrem, máslem nebo džemem.

Milovníci misek s nejrůznějšími kašemi, avokádových a dalších slaných toastů by se měli přestěhovat do Austrálie. Tyto stálice jsou typické pro tamní “brekkie“. Australané dávají přednost čerstvým a celozrnným výrobkům a dbají na jejich plnohodnotnost. Kromě typického avo-toastu si zde člověk může pochutnat i na misce zvané farro se sázeným vejcem a nakládanou zeleninou nebo na rýžovém nákypu s jogurtem.

Důležité není jen to, co sníme, ale také kdy to sníme, upozorňuje Eva Cikrytová