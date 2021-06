Budeme potřebovat

Na základ: (2 porce):

350 g mraženého hrášku

80 g parmezánu

50 ml olivového oleje

sůl, pepř

těstoviny – 250 g tagliatelle (ideální je použít čerstvé těstoviny)

Na ozvláštnění (lze vynechat):

stroužek česneku

hrst bazalkových listů (nebo pár lístků máty)

hrst kešu oříšků nebo mandlí

citronová šťáva

Postup:

Hrášek krátce povaříme ve vroucí osolené vodě, scedíme a ihned propláchneme studenou vodou. Vsypeme do mixéru, přidáme nastrouhaný parmezán, olivový olej, špetku soli, pepř, podle chuti i ostatní ingredience a rozmixujeme dohladka.Těstoviny uvaříme ve vroucí osolené vodě, scedíme a ihned smícháme s pestem. Rozdělíme na talíře, ozdobíme a podáváme. Pokud by někomu chybělo v receptu maso, skvěle by se k tomu hodila na kostky orestovaná slanina.

Markéta Chovancová je nadšenou tvůrkyní fantastických moučníků i slaných pokrmů. O své umění se s Vámi pravidelně dělí v našem seriálu. Markétiny recepty můžete sledovat také na Instagramu a Facebooku.