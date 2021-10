Zajištěno bylo také občerstvení, a tak díky vynikající zábavě a nabitému programu celá akce probíhala až do večerních hodin.

Všichni závodníci se do soutěží vrhli s obrovskou vervou a nadšením. Nabídli tak divákům velmi zajímavou podívanou.

V Memoriálu se soutěžilo v běhu na 100 metrů s překážkami a požárním útoku, a to v kategoriích muži a ženy. Zúčastnilo se celkem 9 družstev, z toho 3 družstva mužů (Chrášťany, Senomaty a Kolesovice) a 6 družstev žen (Senomaty A a B, Rynholec A a B, Solopisky, Chrášťany).

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.