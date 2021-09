Z oslav 130 let od založení jednotky SDH Ruda. | Foto: Ivana Rezková

/FOTOGALERIE/ Dobrovolní hasiči z Rudy oslavili v sobotu 9. září odpoledne 130 let založení jednotky. Oslava začala schůzí jednotky, které se zúčastnili zástupci jednotek okolních obcí.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.