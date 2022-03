Desítky aut a další vybavení i tři zbrojnice. Na to hasiči dostali od kraje

Ke konci loňského roku obdrželi nové hasičské auto značky IVECO také dobrovolní hasiči z nedalekého Řevničova, a to za 2,7 miliony korun. Už s ním stihli zasáhnout u několika výjezdů. Drtivou většinu nákladů platila obec, 300 tisíc korun Řevničovští obdrželi od Středočeského kraje. „Dostali jsme ještě příslib dotace z ministerstva, ale bohužel nepřišlo kladné doporučení od krajských hasičů, neboť jsme měli výjimku z dotace. Nechtěli jsme jen dopravní automobil do tří a půl tuny, ale chtěli jsme ho využívat i k zásahům a tedy i s vybavením, jako jsou dýchací přístroje, plovoucí čerpadla nebo elektrocentrála. Výjimku jsme bohužel nedostali, i tak jsme se ale rozhodli jej pořídit,“ konstatoval řevničovský starosta Jiří Petráček. Do vozu se vejde celkem osm lidí.

Řevničovští hasiči vlastní také Tatru 815, kterou získali bezplatným převodem, avšak ta musela v nedávné době projít opravou v Poličce. „Odešlo čerpadlo a další věci, které jsme se neuměli svépomocí udělat. Oprava stála tři sta padesát tisíc korun,“ uzavřel starosta.

V hasičské zbrojnici byla vloni v září přistavena čtvrtá garáž, která je propojena se třetí garáží. Kromě přístavby vznikly v podkroví dvě nové místnosti pro hasičský sbor. „Projekt se týkal jen dostavby a přístavy. Aby však ostatní garáže vypadaly hezky, kluci se domluvili, že seškrábnou staré zdi, ty se nově omítnou a vymalují. V květnu či červnu uděláme den otevřených dveří,“ pronesl starosta Jan Polák.