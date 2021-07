Mladým Středočechům se na mistrovství v hasičském sportu dařilo

Úspěchů dosáhli mladí středočeští hasiči, kteří se věnují požárnímu sportu. Z mistrovství republiky dorostu ve věku od 13 do 18 let, které se konalo od soboty do pondělka na stadionu v Zábřehu na Šumpersku, přivezli zástupci středočeských sborů dobrovolných hasičů dvě druhá a dvě čtvrté místa v celkovém pořadí.

Mistrovství ČR v požárním sportu: dorostenci | Foto: Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska